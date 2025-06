Melissa Gate culminó hace escasos días su participación en La casa de los famosos Colombia, donde ocupó el segundo lugar. Aunque recibió una alta votación, no le alcanzó para superar al barranquillero Altafulla.

Melissa saltó a la fama gracias a su participación en la casa más famosa de Colombia. Subieron sus seguidores en redes sociales y su cara ya es de las más reconocidas entre las celebridades digitales.

La vida personal de la exparticipante también se ha vuelto tema de conversación en redes sociales. En medio del reality, ella soltó algunos detalles de sus padres y su hijo, y ahora sorprendió con unas fotos de antaño junto a su papá.

En medio de las celebraciones del Día del Padre, Melissa decidió publicar tres fotografías de su ser querido y dejó encantados a sus fans, pues se trató de instantáneas totalmente inéditas.

Las imágenes muestran a Melissa cuando aún era una niña y era cargada en los brazos de su padre.

“Te amo”, escribió Melissa Puerta junto al collage de fotos que se pudo visualizar en la sección de historias de su cuenta de Instagram.

Melissa Gate fue una de las participantes que más impactó en su paso por La casa de los famosos Colombia. Creó distintas secciones y protagonizó algunos de los momentos más importantes de esta segunda temporada.

La antioqueña llegó a hacer parte de un intercambio con Manelyk González, que le permitió ir a La casa de los famosos All-Stars y obtuvo mucha figuración internacional; no en vano, ha recibido muchas propuestas a nivel comercial y laboral.

‘La reina’, como la catalogó su fandom, no ha estado tan activa en redes sociales tras su participación en La casa de los famosos y decidió contar las razones.

La paisa explicó que quiere descansar y enfocarse en su familia y seres más cercanos para recuperar la energía y recargar baterías de cara a los próximos retos.

Espero que me entiendan, yo también necesito mi espacio, yo quiero descansar, estuve trabajando 24/7 por 136 días, entonces me quiero tomar un respiro. Hay muchas cosas que dicen de mí en redes sociales que no son ciertas, pero sigan hablando. Yo estoy acá feliz