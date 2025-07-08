Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mateo Varela y Norma Nivia tienen un anuncio importante y despertaron curiosidad en sus fans

La pareja que se formó en La casa de los famosos Colombia emocionó a los internautas con su clip.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Mateo Varela y Norma Nivia tienen un anuncio importante y despertaron curiosidad en sus fans
Mateo Varela y Norma Nivia tienen un anuncio importante y despertaron curiosidad en sus fans/ Archivo RCN

La pareja conformada por Mateo Varela y Norma Nivia sigue ganando popularidad en redes sociales, tras su salida del reality de convivencia, La casa de los famosos Colombia, donde iniciaron su noviazgo tras varios meses juntos en competencia.

Desde entonces, el deportista y la actriz no dejan de compartir detalles juntos y algunos planes que hacen dentro y fuera del país. Sin embargo, hace unas horas emocionaron y abrieron las expectativas de los internautas tras anunciar una noticia importante para sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Cuál es el anuncio de Norma Nivia y Mateo que tiene tan emocionados a sus fans?

En medio de sus historias de Instagram, la pareja se mostró muy enamorada y emocionada y aprovecharon para pedirle a todos sus seguidores que por favor les enviaran toda la bonita energía porque estaba sucediendo algo muy importante, pero que todavía no podían contar públicamente de qué se trataba.

"Muy buenos días, feliz festivo, buenos días, manden buena energía, después les contamos para qué, pero ustedes por favor manden toda su energía bonita, para que sea un "sí"", expresó Norma Nivia, quien omitió más detalles al respecto, dejando una gran intriga entre sus miles de seguidores en Instagram, quienes rápidamente empezaron a especular sobre si se trataba de algún proyecto juntos o viaje, o si tal vez, podía tratarse de una noticia personal que les diera un avance más en su relación.

Artículos relacionados

¿Cómo están disfrutando Mateo Varela y Norma Nivia su jueves festivo?

Mientras los internautas siguen especulando sobre la importante noticia que tienen por dar los socialities, ellos se mostraron muy emocionados compartiendo desde su casa. Norma por su parte, presumió que su pareja estaba preparándole el desayuno, mientras él, fiel a su humor, expresó que estaba en modo "Esperancito" atendiendo a su novia.

De momento, ambos siguen disfrutando de su relación y de los planes que tienen como pareja y los fanáticos siguen muy atentos a los detalles que siguen compartiendo y sobre todo, al anuncio que tienen pendiente revelar.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Camilo Echeverry conmovió con dedicatoria a Evaluna Montaner |AFP/Ivan Camilo

Camilo conmovió a más de uno con su regalo de cumpleaños a Evaluna: "no dejo de llorar"

El cantante colombiano se llevó los aplausos de los internautas por su manera de amar y valorar a su esposa.

Andrea Valdiri no se quedó callada ante comentarios de Yina Calderón Andrea Valdiri

Así le respondió Andrea Valdiri a Yina Calderón tras llamarla "travesti"

Andrea Valdiri rompió el silencio ante fuertes comentarios de Yina Calderón en su contra y se burló públicamente de sus audios.

Jessi Uribe reveló detalles del embarazo de Paola Jara y se ganó un regaño público Paola Jara

Jessi Uribe reveló detalles del embarazo de Paola Jara y se ganó un regaño público

La cantante de música popular reaccionó a las confesiones de su esposo y le hizo un reclamo en redes sociales.

Lo más superlike

Michelle Rouillard le contestó a Claudia Bahamón Claudia Bahamón

Claudia Bahamón y Michelle Rouillard tuvieron discusión en MasterChef: "Jugando a la mala"

Michelle Rouillard se molestó con Claudia Bahamón y la sorprendió con comentario en reto de MasterChef Celebrity.

Altafulla cantó en El Campín La casa de los famosos

Altafulla de La casa de los famosos cantó por primera vez en el estadio El Campín: así le fue

La Liendra entregó almuerzos a personas sin hogar en Medellín y compartió el momento La Liendra

La Liendra entregó almuerzos a personas sin hogar en Medellín: así reaccionaron sus seguidores

Hombre enamorado Curiosidades

Un hombre que ama de verdad siempre hará estas tres cosas, ¿ya las conocía?

Yanin Rocío Campos Talento internacional

Exparticipante de MasterChef México falleció en accidente vial: esto se sabe