Mateo Varela y Norma Nivia tienen un anuncio importante y despertaron curiosidad en sus fans

La pareja conformada por Mateo Varela y Norma Nivia sigue ganando popularidad en redes sociales, tras su salida del reality de convivencia, La casa de los famosos Colombia, donde iniciaron su noviazgo tras varios meses juntos en competencia.

Desde entonces, el deportista y la actriz no dejan de compartir detalles juntos y algunos planes que hacen dentro y fuera del país. Sin embargo, hace unas horas emocionaron y abrieron las expectativas de los internautas tras anunciar una noticia importante para sus seguidores.

¿Cuál es el anuncio de Norma Nivia y Mateo que tiene tan emocionados a sus fans?

En medio de sus historias de Instagram, la pareja se mostró muy enamorada y emocionada y aprovecharon para pedirle a todos sus seguidores que por favor les enviaran toda la bonita energía porque estaba sucediendo algo muy importante, pero que todavía no podían contar públicamente de qué se trataba.

"Muy buenos días, feliz festivo, buenos días, manden buena energía, después les contamos para qué, pero ustedes por favor manden toda su energía bonita, para que sea un "sí"", expresó Norma Nivia, quien omitió más detalles al respecto, dejando una gran intriga entre sus miles de seguidores en Instagram, quienes rápidamente empezaron a especular sobre si se trataba de algún proyecto juntos o viaje, o si tal vez, podía tratarse de una noticia personal que les diera un avance más en su relación.

¿Cómo están disfrutando Mateo Varela y Norma Nivia su jueves festivo?

Mientras los internautas siguen especulando sobre la importante noticia que tienen por dar los socialities, ellos se mostraron muy emocionados compartiendo desde su casa. Norma por su parte, presumió que su pareja estaba preparándole el desayuno, mientras él, fiel a su humor, expresó que estaba en modo "Esperancito" atendiendo a su novia.

De momento, ambos siguen disfrutando de su relación y de los planes que tienen como pareja y los fanáticos siguen muy atentos a los detalles que siguen compartiendo y sobre todo, al anuncio que tienen pendiente revelar.