MasterChef Celebrity: Valentina Taguado revela qué hacen con Yepes y Raúl cuando se quedan dormidos

En su cuenta oficial de Instagram con más de 1 millón 200 mil seguidores, la reconocida y hermosa locutora y humorista colombiana Valentina Taguado suele revelarles a sus fans algunos de los momentos que ha vivido durante las grabaciones de MasterChef Celebrity Colombia, reality en el que no solo se ha destacado por su humor, sino también por sus desconocidas habilidades para la cocina.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Valentina Taguado, Valeria Aguilar y Raúl Ocampo levantan sospechas durmiendo juntos en MasterChef

En esta oportunidad, por ejemplo, en la tarde de este jueves festivo 7 de agosto, la mujer decidió publicar un video que les grabó a sus compañeros Raúl Ocampo y Mario Yepes mientras dormían, supuestamente, viendo un partido.

Valentina Taguado no duda en encantar con sus ocurrencias a sus compañeros de MasterChef Celebrity e incluso las graba para sus redes sociales.

¿Cómo son las pausas activas en MasterChef Celebrity según los videos de Valentina?

Y es que, al parecer, en las pausas activas de este programa no solo permiten que las celebridades tomen un merecido descanso después de tanto tiempo cocinando, sino que también pueden disfrutar de algunos programas para entretenerse como los partidos de fútbol.

No obstante, parece que el encuentro que estaban viendo no estaba tan entretenido, pues tanto Raúl como Yepes cayeron fundidos en los sofás del lounge del programa, pese a que Mario Alberto es exfutbolista y uno supondría que le interesan bastante estas transmisiones.

Así pues, ni corta ni perezosa, Valentina aprovechó el momento para grabar cómo estaban durmiendo estos dos guapos hombres y también mostró lo que hace la producción mientras ellos se encuentran en ese estado.

Valentina Taguado, en MasterChef Celebrity, ha demostrado tener talento y disciplina.

¿Qué hacen con Yepes y Raúl cuando se duermen en MasterChef Celebrity?

Al principio del video vemos, por ejemplo, que la maquilladora de Yepes aprovecha que está quieto durmiendo para retocarle el polvo del rostro y que no vaya a brillar frente a la cámara, por lo que los compañeros del exfutbolista, empezando por Taguado, aprovechan para hacer un chiste con un juego de palabras un poco cuestionable.

Luego es el turno de mostrar a Raúl y lo gracioso de este momento es que uno de los trabajadores de la producción debe despertar al actor porque es su turno de ir a la entrevista sobre el reto de ese día, por lo que Ocampo, apenas abre sus ojos y ve ese rostro, parece suplicar por su sueño, indicando que no quiere levantarse del sofá.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Valentina Taguado reveló si tiene sentimientos por Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity

En los comentarios del video publicado por Valentina, los fans del programa no dejan de mostrar lo divertidos que los ponen las ocurrencias de la humorista y cómo sus compañeros la acompañan en éstas.