Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mariana Zapata regresó a las redes sociales y recibió un espectacular ramo de flores, ¿de quién?

Mariana Zapata mostró en redes el ramo de flores que le regalaron, aunque también mostró fotos de su reencuentro con su familia.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Mariana Zapata ha estado muy activa en su regreso a las redes sociales. Foto: RCN

Mariana Zapata está regresando a la realidad tras su paso por La casa de los famosos Colombia. La creadora de contenido paisa estuvo a punto de entrar a la semifinal.

¿Cómo ha sido el regreso a las redes sociales de Mariana Zapata tras su paso por La casa de los famosos 2026?

Mariana ya regresó a las redes sociales y no dudó en agradecerles a sus seguidores por el apoyo que le brindaron a lo largo de la competencia.

Artículos relacionados

Zapata ha estado muy activa en redes y ha hecho distintas publicaciones evidenciando su alegría por estar de nuevo al lado de sus familiares y seres queridos.

La reacción de Mariana Zapata al tatuaje de un fan desató opiniones en redes
Mariana Zapata estuvo a punto de pasar a la semifinal de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Recientemente, Mariana compartió una publicación en la que revela nuevos detalles de cómo fue su reencuentro con su familia en Medellín. La paisa volvió a abrazar a su padre, a su hermano y sus demás seres queridos.

“Con el corazón llenito de gratitud, el alma en paz y mi realidad igual de bonita, lo que de verdad vale la pena en mi vida… ¡LOS AMO!”, escribió Mariana junto a varias fotografías que evidencian su felicidad por el deber cumplido en La casa.


En las instantáneas, Zapata abraza a sus familiares y además recibe un gran ramo de flores. En una publicación anterior, Mariana se lanza sobre una piscina con un vestido puesto y así hace oficial su regreso a las redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre Beba tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Mariana Zapata hizo una confesión muy sincera sobre su experiencia en La casa de los famosos Colombia. En la charla, la paisa revela que la afectó mucho las disputas que tuvo con Beba lo que llevó a que se acabara su amistad.

En su momento, Mariana y Beba fueron grandes amigas; incluso, Zapata lloró mucho cuando la barranquillera fue eliminada; sin embargo, todo cambió radicalmente entre ellas cuando se produjo la “resurrección” de Beba.

Desde entonces, nada fue lo mismo entre ambas, pero todo empeoró cuando la barranquillera vio algo que no le gustó de Mariana en el cine. Posteriormente, la confrontó y la distancia se fue acrecentando entre ambas.

Beba y Mariana Zapata pasaron de ser grandes amigas a fuertes rivales.
Mariana Zapata y Beba eran grandes amigas, pero terminaron enemistadas. Foto: RCN

En la última fiesta que Mariana tuvo en La casa de los famosos, se produjo un fuerte choque con Beba que provocó que la paisa pidiera atención psicológica.

Según contó Zapata, el hecho la afectó tanto que rompió en llanto y debió buscar la voz de un experto. La influenciadora aseguró que fue traumático porque presentía que sería la eliminada y quería disfrutar sus últimos momentos en la casa, pero terminó disgustada y triste.

Artículos relacionados

En una entrevista posterior, la antioqueña se lamentó por ese hecho, pues quería disfrutar al máximo la fiesta, que, como presentía, fue la última para ella en La casa de los famosos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Laura González fue habitante de La casa de los famosos 2. Talento nacional

Laura González se sinceró sobre su vida sentimental e hizo una confesión: “Ya era hora”

Laura González contó cómo está su corazón tras aquel episodio mediático ocurrido con una expareja en Dubái.

Un exparticipante de La casa de los famosos sorprendió amorosamente a su pareja. Celebrities

Exparticipante de La casa de los famosos desató muchas reacciones con la sorpresa que le dio a su novia

Un exhabitante de La casa de los famosos compartió en redes sociales la sorpresa que le dio a su actual pareja.

Luisa Fernanda W se hizo una prueba de embarazo y el resultado sorprendió a sus seguidores Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W causó revuelo en redes tras hacerse una prueba de embarazo: este fue el resultado

La creadora de contenido compartió el momento en el que decidió hacerse una prueba de embarazo antes de someterse a un procedimiento estético y terminó aclarando el resultado en redes sociales.

Lo más superlike

Marcelo Cezán lanzó inesperada “bombita” en La casa de los famosos Colombia y sorprendió a los participantes Marcelo Cezán

Marcelo Cezán lanzó inesperada bombita en La casa de los famosos: así reaccionaron los participantes

El presentador sorprendió a los semifinalistas al revelar la fecha oficial de la gran final y anunciar una inesperada decisión de El Jefe sobre los familiares.

Esteban García logró gran reconocimiento en el mundo del cine. Viral

Murió famoso cineasta colombiano, sobrino de Gabriel García Márquez: así lo confirmaron

Shakira hizo el lanzamiento oficial del video de la canción "Dai Dai". Shakira

¡Se acabó la espera! Shakira lanzó oficialmente el video de la canción del mundial; ¿aparece Lucho Díaz?

¿Cómo romper el ayuno correctamente? Salud y Belleza

¿Cómo romper el ayuno correctamente? 6 claves para iniciar el día de forma saludable

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría? Cazzu

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría?