Mariana Zapata regresó a las redes sociales y recibió un espectacular ramo de flores, ¿de quién?

Mariana Zapata está regresando a la realidad tras su paso por La casa de los famosos Colombia. La creadora de contenido paisa estuvo a punto de entrar a la semifinal.

¿Cómo ha sido el regreso a las redes sociales de Mariana Zapata tras su paso por La casa de los famosos 2026?

Mariana ya regresó a las redes sociales y no dudó en agradecerles a sus seguidores por el apoyo que le brindaron a lo largo de la competencia.

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Zapata ha estado muy activa en redes y ha hecho distintas publicaciones evidenciando su alegría por estar de nuevo al lado de sus familiares y seres queridos.

Mariana Zapata estuvo a punto de pasar a la semifinal de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Recientemente, Mariana compartió una publicación en la que revela nuevos detalles de cómo fue su reencuentro con su familia en Medellín. La paisa volvió a abrazar a su padre, a su hermano y sus demás seres queridos.

“Con el corazón llenito de gratitud, el alma en paz y mi realidad igual de bonita, lo que de verdad vale la pena en mi vida… ¡LOS AMO!”, escribió Mariana junto a varias fotografías que evidencian su felicidad por el deber cumplido en La casa.



En las instantáneas, Zapata abraza a sus familiares y además recibe un gran ramo de flores. En una publicación anterior, Mariana se lanza sobre una piscina con un vestido puesto y así hace oficial su regreso a las redes sociales.

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¿Qué dijo Mariana Zapata sobre Beba tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Mariana Zapata hizo una confesión muy sincera sobre su experiencia en La casa de los famosos Colombia. En la charla, la paisa revela que la afectó mucho las disputas que tuvo con Beba lo que llevó a que se acabara su amistad.

En su momento, Mariana y Beba fueron grandes amigas; incluso, Zapata lloró mucho cuando la barranquillera fue eliminada; sin embargo, todo cambió radicalmente entre ellas cuando se produjo la “resurrección” de Beba.

Desde entonces, nada fue lo mismo entre ambas, pero todo empeoró cuando la barranquillera vio algo que no le gustó de Mariana en el cine. Posteriormente, la confrontó y la distancia se fue acrecentando entre ambas.

Mariana Zapata y Beba eran grandes amigas, pero terminaron enemistadas. Foto: RCN

En la última fiesta que Mariana tuvo en La casa de los famosos, se produjo un fuerte choque con Beba que provocó que la paisa pidiera atención psicológica.

Según contó Zapata, el hecho la afectó tanto que rompió en llanto y debió buscar la voz de un experto. La influenciadora aseguró que fue traumático porque presentía que sería la eliminada y quería disfrutar sus últimos momentos en la casa, pero terminó disgustada y triste.

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En una entrevista posterior, la antioqueña se lamentó por ese hecho, pues quería disfrutar al máximo la fiesta, que, como presentía, fue la última para ella en La casa de los famosos.