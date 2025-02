Hace un poco más de una semana, la DJ Marcela Reyes reveló que se iba a mandar a hacer un cambio en su figura. En un principio, la también influenciadora solo buscaba hacerse una marcación abdominal, pero resulta que fue más de lo que ella creía.

De acuerdo con Reyes, si bien es cierto que su figura estaba plana, no tenía la apariencia que ella deseaba, por ello fue que tomó la decisión de hacerse la transformación médica.

Sin embargo, contó que cuando ya estaba en la clínica, el encargado de efectuarle los cambios le preguntó que si quería otras transformaciones y así fue. En palabras de la DJ, "le hicieron de todo".

"Realmente, yo solo me quería hacer la marcación abdominal, pero cuando llegué al quiróf4no, que el doctor me quería marcar, me preguntó qué más me gustaría hacerme", explicó Marcela Reyes.

Fue así como la DJ le comentó al experto que quería un pequeño cambio en su espalada y papada, pero eso no fue todo y la sorprendió porque fue más de lo que esperaba.

Según la exparticipante de Survivor, la isla de los famosos, el doctor le hizo un regalo porque ella pagó por una cosa y resultó obteniendo más.

"Cuando me desperté, empecé a escuchar que las enfermeras estaban diciendo que no me podían poner hacia arriba porque me hicieron lipotranferencia en los glút3os... No lo podía creer, cuando me levanté, imagínense que tenía la papada, brazos y espalada", reveló Marcela Reyes.