A pocas horas de que las votaciones para salvar a tu famoso favorito en La casa de los famosos Colombia se cierren Merly Ome, madre de Yina Calderón, reapareció por medio de sus redes sociales para retirar públicamente su apoyo hacia La Toxi Costeña y explicó por qué.

¿Por qué la mamá de Yina Calderón retiró su apoyo a La Toxi Costeña en La casa de los famosos?

La madre de Yina Calderón sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir por medio de sus redes sociales un mensaje dirigido a Oswaldo, el mejor amigo de La Toxi Costeña y quien ingresó a La casa de los famosos Colombia para advertirle sobre la supuesta envidia de Yina hacia ella. Además, el joven también pidió a Colombia “hacer su parte”.

A raíz de esto, Merly aprovechó la jornada de votaciones para manifestar que su apoyo hacia La Toxi Costeña quedaba completamente retirado. “Amiguitos, a votar por Karina; un voto para Karina y un voto para Lady. Y los de La Toxi que se encargue Oswaldo”, sentenció.

¿Cuál fue el mensaje de la mamá de Yina Calderón a Oswaldo, amigo de La Toxi Costeña?

Sin embargo, la mujer destacó que no tiene nada en contra de la influenciadora ya que consideraba que las Chicas Fuego eran un grupo “muy bonito”, pero las palabras de Oswaldo logró separarlas. Incluso le insinuó que si La Toxi Costeña era eliminada, iba a ser su culpa.

“No me vaya a dejar salir a La Toxi de La casa de los famosos, usted se va a encargar. Así como fue a La casa de los famosos a joder a La Toxi, porque ella no tiene la culpa, ella no sabe lo que está pasando afuera y eso era un grupo muy bonito, pero como usted fue a joder y a echar veneno, entonces encárguese de los votos para La Toxi, y ojalá que me la deje sacar de La casa de los famosos, porque ella no tiene la culpa”.