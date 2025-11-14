Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mamá de B-King compartió emotivo video del cantante junto a su ‘hija’ Riqueza

La madre de B-King recordó al difunto cantante con un emotivo video del cantante junto a su hija Riqueza.

El tierno recuerdo de B-King con su ‘hija’ Riqueza que su mamá reveló en redes
Mamá de B-King conmueve al mostrar video inédito del cantante con su ‘hija’ Riqueza. (Foto AFP: Jaime Saldarriaga).

Adriana Salazar, madre de Bayron Sánchez B-King, recordó al difunto cantante a casi dos meses de su muerte con un emotivo video que grabó en vida junto a su ‘hija’ Riqueza, su perrita pitbull. Acompañó la publicación con un mensaje conmovedor en el que se mostró especialmente vulnerable.

¿Cuál es el emotivo video con el que la madre de B-King recordó al difunto cantante?

A pocos días de que se cumplan dos meses desde que B-King fue hallado sin vida a la orilla de una carretera en el Estado de México, una semana después de haber sido reportado como desaparecido por su mánager Camilo Gallego Toro, la madre del artista compartió un emotivo audiovisual para recordarlo.

B-King
B-King estaba en México por temas de trabajo | Foto del Canal RCN.

En el video, publicado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Adriana Salazar mostró un tierno momento de su hijo junto a su hija perruna, Riqueza. En las imágenes se ve a la perrita usando pañal dentro de la casa y reaccionando con alegría cuando el artista se acerca para consentirla.

El clip estuvo acompañado por un mensaje en el que Adriana Salazar expresó su dolor por la pérdida de su hijo: “Hoy te extraño, mi amor. Hasta el infinito”. Además, el audiovisual fue ambientado con la canción En el cielo guárdame un lugar de la artista Bella Music, un tema dedicado a la pérdida de una madre, lo que lo hace aún más conmovedor.

De esta manera, Adriana Salazar volvió a recordar lo mucho que extraña a su hijo y cómo, a través de estos momentos en video, mantiene viva su memoria a casi dos meses de su partida.

¿Cuándo falleció Bayron Sánchez B-King?

Recordemos que B-King fue reportado como desaparecido el pasado 16 de septiembre, pocos días después de realizar su primera presentación en vivo en territorio mexicano. El reporte fue hecho por su mánager, Camilo Gallego, tras varias horas en las que el artista no respondía sus mensajes.

B-King durante entrevista en Buen día Colombia.
Autoridades revelaron primera pista en el caso de B-King y Regio Clown. Foto | Buen día Colombia.

Después de una semana de búsqueda, las autoridades de ese país encontraron el cuerpo sin vida del cantante colombiano, dentro de costales blancos y en un estado deplorable, junto a su amigo Regio Clown.

Días después de que su familia reconoció el cuerpo, este fue repatriado a Colombia, donde familiares, amigos cercanos y seguidores lo despidieron en una ceremonia con globos blancos y palomas para darle el último adiós.

