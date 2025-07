Malcolm-Jamal Warner, actor estadounidense, murió ahogado en Costa Rica

El reconocido actor estadounidense Malcolm-Jamal Warner falleció el domingo 20 de julio en Costa Rica tras un ahogamiento en una playa del país.

El medio TMZ fue el primero en reportar la noticia en la mañana del lunes 21 de julio, y horas más tarde fue confirmada por ABC News, que obtuvo declaraciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica.

La repentina muerte del actor conmocionó a la industria del entretenimiento en Estados Unidos, dejando a colegas, seguidores y fanáticos de luto por la pérdida de una figura tan querida y respetada.

¿Cuál fue la causa de muerte de Malcolm-Jamal Warner?

De acuerdo con múltiples reportes, Malcolm-Jamal Warner se encontraba disfrutando de unas vacaciones en Costa Rica junto a su familia cuando ocurrió la tragedia.

El actor había elegido como destino Playa Cocles, una reconocida playa del Caribe costarricense ubicada en la provincia de Limón, conocida por su belleza natural.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que Warner fue arrastrado mar adentro por una fuerte corriente mientras se encontraba en el agua.

A pesar de que los socorristas de la Cruz Roja llegaron rápidamente al lugar, el actor fue declarado sin signos vitales en la escena. Las autoridades detallaron que el incidente ocurrió en horas de la tarde del domingo 20 de julio.

¿Quién fue Malcolm-Jamal Warner, reconocido actor estadounidense?

Malcolm-Jamal Warner fue un destacado actor, director y productor estadounidense, ampliamente reconocido por interpretar a Theodore Huxtable en la exitosa serie The Cosby Show (1984-1992). Este papel lo catapultó a la fama internacional cuando apenas tenía 14 años.

A lo largo de su carrera, Warner participó en numerosas producciones televisivas. Fue nominado a los premios Emmy en 1986 y recibió el Young Artist Award en cuatro ocasiones (1985, 1988, 1989 y 1990), gracias a su trabajo en The Cosby Show.

Malcolm-Jamal Warner alcanzó la fama mundial con su papel de Theo Huxtable en The Cosby Show. Hoy, su partida deja un gran vacío. (Foto Paras Griffin / AFP)

Además, tuvo apariciones en series como A Different World, The Fresh Prince of Bel-Air, Dexter y American Crime Story. En 2019, se unió al elenco de The Resident, consolidando su trayectoria como un actor versátil y respetado dentro de la industria televisiva.

El reconocido actor tenía una esposa y una hija, cuyos nombres se desconocen, ya que siempre mantuvieron una vida privada.

¿Cómo reaccionaron las redes y la industria tras el fallecimiento de Malcolm-Jamal Warner?

La noticia del fallecimiento de Malcolm-Jamal Warner generó una ola de reacciones en redes sociales por parte de organizaciones, colegas y fanáticos que lamentaron su partida y recordaron su legado actoral.

Una de las primeras entidades en pronunciarse fue la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), que compartió en su cuenta oficial de Instagram una imagen del actor acompañada de un emotivo mensaje:

"#RestInPower al actor ganador del premio NAACP Image, Malcolm-Jamal Warner. Su talento y espíritu tocaron muchas vidas, y su legado seguirá inspirando", escribieron.

Por su parte, Fox Entertainment, cadena con la que Warner trabajó, emitió un comunicado oficial el lunes, expresando su tristeza por la pérdida del actor, quien interpretó al Dr. AJ Austin en la serie médica The Resident.