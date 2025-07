Luisa Fernanda W opina sobre Pipe Bueno "Hay cosas que no me encantan"

Luisa Fernanda W fue el centro de atención en redes sociales al responder de forma honesta en sus historias una serie de preguntas de sus seguidores, esta vez, en torno al comportamiento de Pipe Bueno, su esposo, especialmente cuando toma licor durante sus presentaciones.

Artículos relacionados Talento internacional Mara Wilson, la protagonista de ‘Matilda’, celebró sus 38 años en Colombia

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre las noches de fiesta de Pipe Bueno?

Con más de 19 millones de seguidores en Instagram, Luisa abrió una caja de preguntas en las que especificó cómo maneja ciertas situaciones difíciles en su relación.

La influencer rompió el silencio sobre cómo maneja las situaciones en las que Pipe trabaja rodeado de licor. Foto Canal RCN

A la pregunta sobre cómo lidia con las “noches de fiesta” de Pipe, fue directa, y expresó que es algo que maneja con tranquilidad porque hace parte de su entorno laboral y aunque no está de acuerdo con todo lo que sucede en esos ambientes, es consciente de la confianza que siente hacia su esposo.

“Mientras todo se haga con respeto, no tengo problema. No estoy aquí para controlar a nadie. La clave es la comunicación y reconocer qué nos hace bien como pareja”.

La creadora de contenido también aclaró que no está en una relación para ejercer control sobre su pareja, según explicó, su rol es acompañar y no vigilar.

Artículos relacionados Andrea Guzmán Andrea Guzmán rompió en llanto en pleno reto de MasterChef: esta fue la razón

¿Qué mensaje dio Luisa Fernanda W sobre el amor propio?

Luisa aprovechó para enviar un mensaje contundente sobre el valor del amor propio, pues según ella, una relación estable y sana comienza por la forma en la que cada persona se ve a sí misma.

Luisa Fernanda W habló abiertamente sobre su relación con Pipe Bueno, con más de 19 millones de seguidores, sus palabras no pasaron desapercibidas. Foto | Canal RCN.

Esta filosofía de vida la ha fortalecido, especialmente en una relación tan mediática como la que sostiene con Pipe Bueno e hizo énfasis en que la elección de una pareja debe ser desde la libertad emocional y no desde la carencia.

Artículos relacionados Sara Uribe Sara Uribe se declaró fan de la relación de Karina García con Altafulla, ¿por qué?

En su intervención también dejó claro que, para ella, el amor sano no es sinónimo de dependencia o de celos, lo que la sigue posicionando como una voz poderosa en redes, no solo por compartir su día a día, sino por poner sobre la mesa temas como el respeto mutuo, el manejo de relaciones en contextos difíciles y, sobre todo, la importancia de no olvidarse de uno mismo en el proceso de amar.