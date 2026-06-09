Lina Tejeiro rompió el silencio sobre el género de su bebé: “es lo que pensé desde el día uno”

El pasado 30 de abril, Lina Tejeiro anunció su primer embarazo a través de las redes sociales de su cuenta de empresa ‘Coraje’, pues desde días anteriores, ya había enviado señales de que estaría esperando un hijo.

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Cuando hizo público el preaviso de la gran noticia, algunos seguidores no creyeron de que se tratara de un embarazo, ya que pensaron que se trataría de una estrategia de marketing para algún producto nuevo.

Sin embargo, cuando confesó que será madre, las redes no esperaron para reaccionar y, además, dejó ver su pancita, la cual en ese entones todavía estaba muy chiquita para ese tiempo.

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Pues ahora, tendría cinco meses de embarazo y dejó ver lo mucho que ha crecido su bebé, de hecho, constantemente publica historias frente al espejo y así mismo, ha hablado de cómo ha vivido este proceso.

Por ahora, rompió el silencio sobre el género de su bebé, dando detalles que sorprendieron.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre el género de su bebé?

Lina Tejeiro habló ante las cámaras de ‘Buen día, Colombia’ y reveló detalles de su embarazo. Por un lado, explicó los síntomas que ha sentido y cómo fueron sus primeros meses de embarazo.

Lina Tejeiro se sinceró sobre el género de su bebé y causó revuelo. (Foto/ Canal RCN)

Además, reveló lo orgullosa que se siente, porque meses atrás ya había confesado que se sentía lista para ser mamá y confesó que se siente tranquila al hacerlo desde su privacidad.

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Pero, de todo lo que respondió en la entrevista, la actriz causó revuelo al decir que ya sabe el género de su bebé, pero que no lo dirá todavía y también respondió si es lo que ella quería y dijo que es lo que pensó desde el día uno.

¿Es niña o niño el hijo de Lina Tejeiro?

La inesperada confesión de Lina Tejeiro sobre el bebé que espera. (Foto/ Canal RCN)

En todas las publicaciones de Lina Tejeiro, sus seguidores le dicen su pronóstico sobre el género de su bebé y le dicen que pareciera que es un niño, por la forma de la panza, pero otros dicen que es niña, por sus antojos, pero otros dicen que es lo contrario.

Por su lado, la actriz dijo que no confía más en los mitos, pues nada de lo que le han dicho, es acertado desde su experiencia.