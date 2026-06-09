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¡Laura Tobón será mamá otra vez! La presentadora confirmó que está embarazada

Laura Tobón confirmó que está embarazada de su segundo hijo. La presentadora reveló cómo recibió la noticia y qué siente en esta nueva etapa.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Laura Tobón sorprendió al confirmar que está embarazada: espera su segundo hijo
Laura Tobón sorprendió al confirmar que está embarazada: espera su segundo hijo (Foto freepik) (Foto freepik)

Laura Tobón sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando a su segundo bebé, una noticia que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

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La presentadora y empresaria colombiana decidió compartir este nuevo capítulo de su vida de una forma muy especial, revelando detalles sobre cómo ha vivido esta etapa y las emociones que la acompañan en esta nueva experiencia como madre.

La noticia fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes llenaron las publicaciones de mensajes de felicitación y buenos deseos para su familia.

Laura Tobón anunció que espera a su segundo bebé
Laura Tobón anunció que espera a su segundo bebé (Foto Valery HACHE / AFP)

¿Cómo anunció Laura Tobón que está embarazada?

Laura confirmó que será mamá por segunda vez a través de una entrevista y una portada para la revista Marie Claire, donde habló abiertamente sobre el momento personal que atraviesa.

Durante la conversación, la bogotana aseguró que este embarazo lo vive desde una perspectiva completamente distinta a la de su primer hijo, pues ahora siente que cuenta con más confianza, tranquilidad y experiencia.

Según explicó, afrontar nuevamente la maternidad le genera mucha ilusión, pero también emociones encontradas por todos los cambios que implica recibir un nuevo integrante en la familia.

“Sentí demasiada felicidad y demasiados nervios. Era una mezcla muy extraña, pero muy linda. Una felicidad inmensa acompañada de esa sensación de pensar: ahora sí, viene otra vez este cambio gigantesco que transforma la vida por completo”.

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¿Laura Tobón tendrá un niño o una niña?

Por ahora, Laura Tobón no ha revelado si el bebé que espera será niño o niña.

Sin embargo, sí confesó que uno de sus mayores deseos era poder darle un hermano o una hermana a su hijo Luca.

“Era algo que deseaba desde hace tiempo: poder darle un hermanito o una hermanita a Luca [...] Como mujer me siento realizada de poder llenar de amor a mi familia y agrandarla. Es un sueño que siempre estuvo ahí y que hoy se está cumpliendo”

La noticia marca un nuevo capítulo en la vida de la empresaria, quien en los últimos años ha combinado sus proyectos profesionales con la maternidad y suele compartir con sus seguidores diferentes momentos de su vida personal y familiar.

Laura Tobón agranda su familia
Laura Tobón anunció que viene un nuevo bebé en camino (Foto Dimitrios Kambouris / AFP) (Foto freepik)
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