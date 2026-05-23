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Laura González se sinceró sobre su vida sentimental e hizo una confesión: “Ya era hora”

Laura González contó cómo está su corazón tras aquel episodio mediático ocurrido con una expareja en Dubái.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Laura González fue habitante de La casa de los famosos 2.
Laura González confesó que lo que vive ahora tras estar en el ojo del huracán por una de sus últimas relaciones. Foto: RCN

Laura González fue consultada por su vida sentimental y respondió de manera contundente. La modelo y empresaria fue una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

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El año anterior, además de su participación en el famoso reality, estuvo marcado por un escándalo que se suscitó con una expareja. A raíz de ese hecho, la llanera fue centro de las miradas en redes sociales.

¿Laura González, exparticipante de La casa de los famosos, tiene nueva pareja o está soltera?

Pues bien, recientemente González fue consultada sobre su corazón y allí fue muy sincera con la respuesta que dio.

Laura González fue habitante de La casa de los famosos.
Laura González expresó que está tranquila y disfrutando de su soltería. Foto: RCN

“Sí, ya era hora”, respondió Laura G sobre el estado de su corazón y su situación sentimental actual.

Estoy tranquila. La verdad… yo tenía un problema, no sabía estar sola, entonces salía de una relación y me metía en otra. El cambio de ciudad… me sirvió estar sola, poder disfrutar de mi apartamento, poder disfrutar de mi familia. Hacer planes sola, ir a un cine, almorzar, entonces eso me ha ayudado bastante

La exhabitante de la casa más famosa contó que “hay gente que me ha visto y me ha dicho, ‘eres una persona distinta de cuando saliste de La casa de los famosos a como estás ahora’. Cambió todo”.

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González agregó que tiene grandes planes para el futuro y muchos proyectos en mente, por lo que espera seguir vinculada a la televisión y al mundo audiovisual por largo tiempo.

¿Qué pasó entre Laura González y su última pareja?

Laura González estuvo en “el ojo del huracán” tras revelar la situación que vivió con una expareja en medio de un viaje a Dubái.

En su relato, la llanera contó que al principio todo fue muy lindo, como ella misma describe, pero luego notó actitudes que no le gustaron mientras ella estaba en Dubái.

Laura González dio sus impresiones sobre La casa de los famosos.
Laura González vivió una mala experiencia en su más reciente relación amorosa. (Foto: Canal RCN)

“Una persona agresiva, una persona que explotaba por cualquier cosa”, relató, además de enterarse de situaciones no tan agradables con la expareja de esta persona, incluso vinculadas a una denuncia legal.

Las cosas terminaron tan mal que dicha persona le terminó pidiendo los regalos de vuelta a Laura G, pero eso no fue lo peor, pues llego a recibir am*naz*s, por lo que denunció la situación en redes sociales y alertó a sus seguidores.

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Hoy en día, la exparticipante está tranquila y, como ella misma lo menciona, disfrutando de su soltería y de estar sola a la espera de su príncipe azul.

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