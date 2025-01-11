Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lamine Yamal rompió el silencio y habló del fin de su relación con Nicki Nicole

Lamine Yamal confirmó su separación de Nicki Nicole y explicó que la ruptura fue una decisión mutua, sin dramas ni terceras personas.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera

Lamine Yamal rompió el silencio y confirmó lo que desde hace varios días se venía especulando en redes sociales, su relación con la cantante argentina Nicki Nicole llegó a su fin.

La noticia, que tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, se dio a conocer durante una entrevista en la que el jugador del FC Barcelona explicó que la separación fue una decisión mutua y sin drama.

¿Qué dijo Lamine Yamal sobre el fin de su relación?

Durante su conversación con un medio español, el deportista fue muy claro al desmentir los rumores que circulaban sobre supuestas infidelidades. “No ha sido por ninguna infidelidad”, afirmó, dejando en evidencia que su ruptura no tuvo nada que ver con terceras personas, mostrando una actitud madura y tranquila frente a la situación.

El futbolista también comentó que, aunque entiende el interés mediático, gran parte de lo que se ha dicho sobre su vida personal no tiene fundamento, buscando cerrar el tema con respeto hacia la artista y hacia los fanáticos de ambos.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Lamine Yamal y Nicki Nicole?

La confirmación tomó por sorpresa a muchos, ya que Lamine y Nicki se mostraban felices y cercanos en sus redes sociales, hace apenas unas semanas, el futbolista incluso le había dedicado un gol durante un partido, gesto que los seguidores interpretaron como una muestra de amor.

Nicki Nicole y Lamine Yamal
Lamine Yamal y Nicki Nicole pusieron punto final a su historia de amor. | Fotos AFP: Ronda Churchill y Manaure Quintero

Sin embargo, tras la noticia, ambos eliminaron de sus perfiles las fotos y videos que compartían juntos, lo que confirmó definitivamente la ruptura, y en redes, los fanáticos expresaron su tristeza y asombro ante la noticia, pues consideraban que la pareja se veía muy unida.

¿Cómo fue la historia de amor entre Lamine y Nicki?

El romance entre el futbolista y la cantante comenzó de manera discreta, pero fue a finales de agosto cuando decidieron hacerlo público, y desde entonces, ambos aparecieron juntos en distintos eventos, como la King’s League, donde se dejaron ver muy enamorados.

Lamine Yamal desmintió los rumores de infidelidad que circulaban en redes.
Lamine Yamal desmintió los rumores de infidelidad que circulaban en redes. (Foto AFP / John MACDOUGALL)

Su relación, aunque breve, fue una de las más comentadas del año, combinando el mundo del fútbol con el de la música, pero con su declaración, el futbolista buscó cerrar los rumores y poner punto final a las especulaciones

