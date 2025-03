Lady Tabares terminó pagando los “platos rotos” de una prueba que perdió el equipo Fuego, y que fue ideada por el Jefe en La casa de los famosos Colombia. El castigo que recibieron los integrantes de este Team dejó totalmente desolada a la actriz.

Tras no superar la prueba de ‘Beneficio y castigo’, Lady y los demás de Fuego perdieron la oportunidad de comunicarse con sus familiares a través de videollamada. Lady y La Abuela fueron las más afectadas por esa derrota.

La tristeza y molestia de Lady Tabares con el Team Fuego en La casa de los famosos

Tabares le expresó toda su frustración a Yina Calderón y señaló a La Liendra y al ‘Negro’ Salas de no haber hecho lo necesario para lograr el triunfo. La habitante afirmó que tenía muchas ganas de comunicarse con sus seres queridos y por eso quedó tan dolida.

Yina, por su parte, le dio la razón a Lady y dijo que será difícil para ella vivir el primer Día de la Mujer sin la compañía de su mamá y sus hermanas.

“No se trata de culpa, se trata de que cuando hablamos de responsabilidades es asumir las cosas como es… la recocha (de La Liendra y el Negro Salas) fue un acto de irresponsabilidad”, expresó Lady, mientras conversaba muy molesta con Yina.

Lo que más le duele a Lady es que no pudo ver a sus hijos por videollamada y ahora no sabe cuándo tendrá una nueva oportunidad de ese tipo.

“Me relajé… me relajé, pensando en que pudiera ver a los ‘pelados’… no sé, no sé…”, expresó Lady, y seguidamente la huilense dijo que ella también quedó muy afectada, pues quería ver a sus hermanas, más cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer.

En definitiva, Lady quedó muy afectada, pero espera superar pronto este trato amargo para enfocarse en los nuevos retos que trae La casa de los famosos.

La Abuela, entre tanto, rompió en llanto al consumarse la derrota del Team Fuego. Ella también estaba esperanzada en hablar con su familia mediante videollamada. Su molestia fue tanta que le hizo un duro reproche a Emiro, a La Liendra y al Negro Salas.

¿Por qué el equipo Fuego perdió la prueba de ‘Beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia?

Luego de casi cinco horas del reto, Emiro Navarro y la Liendra decidieron orin*r y el actor el 'Negro' Salas les ayudó a limpiar, pasándole unas toallas a la Liendra, razón por la que perdieron. Según el reto del Jefe, los famosos debían permanecer sobre su cama sin tocar el suelo ni tomar algún objeto del suelo.

Lo hecho por Emiro y La Liendra fue tomada como una ruptura de las reglas por parte del Jefe, así que Fuego perdió y de paso se quedó sin beneficio.

Pero la otra cara de la moneda la vivieron Mateo Varela ‘Peluche’ y Alerta, quienes se ganaron el derecho a recibir una videollamada de sus familiares.

En la noche del sábado, Norma Nivia se salvó y logró salir de la placa de nominados. La actriz y modelo había sido nominada por Yaya Muñoz tras ser eliminada de La casa de los famosos.