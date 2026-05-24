La segura reveló el angustiante momento que vivió tras falla en avión: ¿qué le pasó?
La segura compartió el inesperado momento que vivió junto a Baladán durante un vuelo luego de que el piloto anunciara una falla
La Segura compartió con sus seguidores el angustiante momento que vivió durante un vuelo internacional mientras viajaba junto a su pareja, Ignacio Baladán.
La influenciadora relató lo sucedido a través de sus redes sociales, donde mostró parte de la tensión que se vivió dentro de la aeronave tras un inesperado anuncio del piloto.
¿A dónde viaja La segura junto a Ignacio Baladán?
La exparticipante de La casa de los famosos Colombia había contado horas antes que se encontraba emprendiendo un viaje intercontinental junto a Ignacio Baladán.
Según explicó, ambos fueron invitados por una reconocida marca para viajar a Corea como parte de la celebración de su aniversario número 14.
La segura reveló que estaba emocionada por conocer el país asiático y vivir esta experiencia junto a otros creadores de contenido.
Entre los invitados también se encuentran Norma Nivia y Mateo Carvajal, quienes también participaron en La casa de los famosos Colombia 2025.
La creadora de contenido incluso compartió algunos momentos previos al viaje y parte de la emoción que sentía antes de abordar el vuelo.
¿Qué le pasó a La segura durante el vuelo a Corea?
Sin embargo, lo que parecía ser un tranquilo trayecto terminó convirtiéndose en un momento de tensión para los pasajeros.
Por medio de sus historias, La segura publicó un video grabado desde el baño del avión mientras se escuchaba al piloto hablar por el altavoz.
En el audio, el capitán informaba que, por seguridad, el vuelo debía regresar al aeropuerto de Ciudad de México.
La influenciadora explicó que llevaban aproximadamente 10 horas de viaje cuando ocurrió la situación.
Según contó, el problema habría estado relacionado con una falla en el parabrisas de la aeronave, lo que obligó a tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de todos los pasajeros.
Aunque el momento generó angustia y preocupación, La segura aseguró que lo más importante era que todos se encontraban bien y fuera de peligro.
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“Pero yo le dije al señor, señor tú sabrás, gloria al padre, gloria al hijo, gloria al espíritu santo, pero tú siempre protégenos señor”, escribió la creadora de contenido.