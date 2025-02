El embarazo de la influencer caleña La Segura ha sido de los más relevantes en los últimos tiempos de la farándula colombiana. Junto a su esposo, el chef uruguayo Ignacio Baladán, la creadora de contenido reveló que pronto se van a convertir en padres.

La noticia de la próxima llegada del bebé, quien se va a llamar Lucca, tiene a los millones de seguidores de Natalia Segura, nombre de pila de La Segura, con muchas ansias por ver el rostro del pequeño retoño.

Mientras llega el día, la influenciadora ha permanecido activa en redes sociales, mostrando parte de su proceso en estado de gestación, es decir, ha compartido los antojos que ha tenido, las complicaciones y demás detalles.

Al tratarse de una figura pública con alto alcance digital, también sucede que no a todos les gusta el contenido de La Segura. Es por ello que la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia decidió responderle a un usuario que la criticó por mostrar tanto su barriga de embarazada.

La Segura se refirió a la anterior interrogante sin tapujos y dejó claro que prácticamente lo que ella hace con su panza es su problema.

"Creo que si me pareciera feo, no la mostraría como la muestro casi todos los días con orgullo. Ay, no importa la cantidad de videos que uno haga al respecto, nunca será suficiente para aquellas personas que comentan este tipo de pendejadas... Ustedes encárguense de sus barrigas, que yo me encargo de la mía. Muchas gracias", comunicó La Segura mientras se maquillaba.