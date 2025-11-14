La Segura preocupa a sus seguidores al contar los efectos que ha tenido tras su procedimiento estético

Natalia Segura, más conocida como La Segura, ha mantenido informados a sus seguidores sobre su estado de salud tras someterse a un nuevo procedimiento estético. La creadora de contenido aseguró que este proceso ha sido diferente a los anteriores, pues ha evidenciado reacciones diferentes en su cuerpo.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

¿Qué dijo La Segura sobre su procedimiento estético?

La creadora de contenido contó, en sus historias de Instagram, cómo ha sido su recuperación luego del procedimiento estético que se realizó a inicios de octubre del 2025. La creadora de contenido explicó que su piel y cabello han tenido cambios notables durante el proceso.

Mediante un video, la influenciadora expresó que ha enfrentado varios efectos secundarios en los días posteriores a la intervención:

“Siento que se me ha descompuesto tanto la piel, estoy llena de manchas. El pelo necesita un SOS, la caída los primeros días fue absurda”, comentó a sus seguidores.

Además, señaló que estos cambios podrían estar relacionados con la anestesia y el tiempo que duró el procedimiento, pues explicó que fue una intervención larga y con varias fases.

¿Qué procedimiento estético se realizó La Segura recientemente?

La creadora de contenido explicó que esta decisión tenía el propósito de mejorar el aspecto de su abdomen, eliminar piel sobrante y fortalecer los músculos. Además de eso, contó que, como consecuencia, ahora cuenta con una gran cicatriz y fuertes dolores en el cuerpo.

La creadora de contenido explicó la razón de esta decisión / (Foto del Canal RCN)

La Segura añadió que el motivo por el que se ha dejado ver con vendas o pañales en los codos es porque en esa zona tiene puntos de drenaje. Sus seguidores han aplaudido su transparencia al mostrar cada paso del proceso y compartir información sobre los cuidados médicos posteriores.

Artículos relacionados Producciones RCN La Sustituta: conoce a los actores que darán vida a los secretos más oscuros del suspenso

¿Qué procedimientos estéticos se ha realizado La Segura?

A lo largo de los años, La Segura ha compartido con sus seguidores varios de los cambios que ha realizado en su cuerpo. Entre ellos se encuentra el retiro de una sustancia que le causó complicaciones de salud y la llevó a realizarse diferentes procedimientos reconstructivos.

La Segura ha mencionado varios de los cambios que se ha realizado / (Foto de Freepik)

También ha hablado de tratamientos enfocados en mejorar la apariencia de su piel y mantener su figura. La influenciadora suele documentar cada proceso en redes sociales con el fin de generar conciencia sobre la importancia del acompañamiento médico y los cuidados durante la recuperación.

Los internautas la han acompañado en todos sus procesos, enviándole mensajes de apoyo y admiración a través de redes sociales. Muchos destacan su valentía al compartir sin filtros las consecuencias y avances de sus intervenciones.