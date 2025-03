La Segura enterneció al tomar clases de maternidad

Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales como La Segura, enterneció a sus seguidores al compartir un emotivo momento de su embarazo: la creadora de contenido tomó sus primeras clases de maternidad junto a su prometido, Ignacio Baladán, con el fin de prepararse para la llegada de su bebé, que está pronto a nacer, desatando una ola de reacciones entre sus fanáticos.

La Segura enternece al prepararse para una nueva etapa junto a su prometido: la maternidad

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Segura compartió una serie de videos en los que mostró cómo se prepara para la llegada de su bebé. La influenciadora asistió a clases sobre maternidad y cuidados infantiles, aprendiendo técnicas esenciales, como la manera correcta de sostener a su bebé para sacarle los gases después de alimentarlo, algo fundamental para evitar malestares en los recién nacidos.

"Perdón la desaparición... estamos aprendiendo a ser papás. Mentiras, estuvimos en la mañana en asesoría de lactancia, prenatal y cosas así", comentó con emoción.

Sin duda, La Segura y su prometido están disfrutando cada momento de esta etapa, preparándose con mucho amor para la llegada de su bebé. Sus seguidores no han tardado en reaccionar, llenándolos de mensajes de cariño y buenos deseos en este proceso.

¿Cuándo nacerá el bebé de La Segura e Ignacio Baladán? Esto dijo la influenciadora

Días atrás La Segura reveló que aún no tenía clara la fecha exacta del nacimiento de su hijo Lucca, pero aseguró que faltaban pocas semanas ya que se encontraba en la semana 33, es decir, en el octavo mes.

“Lucca Baladán Segura nace… todavía no lo sé. Ya casi, o sea, en realidad, ya casi; falta poco. Prácticamente falta muy poquito, pero no me han dado fecha exacta y todavía no sé si les voy a decir la fecha exacta. Estoy indecisa, pero sí, ya casi. Estoy en la semana 33, pero no me pregunte por los meses, porque yo nunca pude con eso. Sé que voy en el octavo, pero no sé si atravesando, si empezando o terminando. Pero estoy ahí en las últimas semanas”, manifestó en aquella ocasión.