La Segura e Ignacio Baladán preparan a Lucca con un curioso método para disfrutar su primera Navidad

La Segura, Ignacio Baladán y su pequeño Lucca protagonizaron una escena muy tierna en plena época navideña.

La Segura, Baladán y Lucca se preparan para su primera Navidad juntos. (Foto Canal RCN)

¿Cómo se preparan Lucca, La Segura e Ignacio Baladán para su primera navidad?

La familia compartió un momento lleno música y tradición, mostrando cómo se preparan para vivir juntos la magia de su primera Navidad.

En la publicación, se puede ver a Ignacio con Lucca en las piernas mientras interactúan con Papá Noel.

El ambiente era totalmente navideño: gorro, camisa y pantalón referentes a la celebración, rodeados de luces brillantes y canciones que acompañaban las dinámicas.

En otra historia, padre e hijo aparecen bailando y disfrutando de la música navideña junto a otros bebés y sus padres, creando un espacio de alegría compartida.

¿Por qué La Segura e Ignacio Baladán llevan a Lucca a estas actividades de inmersión en un ambiente específico?

La intención detrás de estas escenas es que Lucca se familiarice con los elementos propios de la Navidad: las luces, los sonidos, los personajes y la energía festiva.

Esta técnica busca que los niños pierdan el temor y vivan la celebración con entusiasmo.

En los videos, Lucca se muestra sonriente y contento, disfrutando de cada estímulo cognitivo en compañía de su familia.

Más allá de las imágenes, lo que resalta es el significado de esta experiencia, pues será la primera Navidad que pasarán juntos los tres.

Lucca, el hijo de La Segura e Ignacio Baladán, nació el 12 de abril de 2025, y actualmente tiene casi 8 meses de vida.

Su llegada marcó un antes y un después en la vida de La Segura e Ignacio, quienes ahora disfrutan cada etapa de su crecimiento.

Tras recuperarse de sus intervenciones estéticas, La Segura ha dedicado gran parte de su tiempo a pasear con su hijo y a preparar cada detalle de estas primeras festividades.

La pareja busca que la Navidad de Lucca esté marcada por la alegría, la tradición y la cercanía, convirtiéndose en un recuerdo inolvidable para la familia.

Con cada publicación, La Segura e Ignacio Baladán muestran que la llegada de Lucca transformó por completo sus prioridades y su manera de vivir las celebraciones.

Más que un festejo, es el inicio de una tradición familiar que promete estar llena de recuerdos inolvidables y momentos que quedarán grabados en su historia.