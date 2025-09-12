Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura e Ignacio Baladán preparan a Lucca con un curioso método para disfrutar su primera Navidad

La Segura e Ignacio Baladán disfrutan con Lucca momentos llenos de música y baile en la antesala de su primera Navidad.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Segura y Baladán preparan a Lucca para Navidad.
La Segura y Baladán preparan a Lucca con estímulos cognitivos para Navidad. (Foto Canal RCN)

La Segura, Ignacio Baladán y su pequeño Lucca protagonizaron una escena muy tierna en plena época navideña.

La Segura, Baladán y Lucca enternecen las redes.
La Segura, Baladán y Lucca se preparan para su primera Navidad juntos. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo se preparan Lucca, La Segura e Ignacio Baladán para su primera navidad?

La familia compartió un momento lleno música y tradición, mostrando cómo se preparan para vivir juntos la magia de su primera Navidad.

En la publicación, se puede ver a Ignacio con Lucca en las piernas mientras interactúan con Papá Noel.

El ambiente era totalmente navideño: gorro, camisa y pantalón referentes a la celebración, rodeados de luces brillantes y canciones que acompañaban las dinámicas.

En otra historia, padre e hijo aparecen bailando y disfrutando de la música navideña junto a otros bebés y sus padres, creando un espacio de alegría compartida.

¿Por qué La Segura e Ignacio Baladán llevan a Lucca a estas actividades de inmersión en un ambiente específico?

La intención detrás de estas escenas es que Lucca se familiarice con los elementos propios de la Navidad: las luces, los sonidos, los personajes y la energía festiva.

Esta técnica busca que los niños pierdan el temor y vivan la celebración con entusiasmo.

Artículos relacionados

En los videos, Lucca se muestra sonriente y contento, disfrutando de cada estímulo cognitivo en compañía de su familia.

Más allá de las imágenes, lo que resalta es el significado de esta experiencia, pues será la primera Navidad que pasarán juntos los tres.

Lucca, el hijo de La Segura e Ignacio Baladán, nació el 12 de abril de 2025, y actualmente tiene casi 8 meses de vida.

Su llegada marcó un antes y un después en la vida de La Segura e Ignacio, quienes ahora disfrutan cada etapa de su crecimiento.

Tras recuperarse de sus intervenciones estéticas, La Segura ha dedicado gran parte de su tiempo a pasear con su hijo y a preparar cada detalle de estas primeras festividades.

La pareja busca que la Navidad de Lucca esté marcada por la alegría, la tradición y la cercanía, convirtiéndose en un recuerdo inolvidable para la familia.

Artículos relacionados

Con cada publicación, La Segura e Ignacio Baladán muestran que la llegada de Lucca transformó por completo sus prioridades y su manera de vivir las celebraciones.

Más que un festejo, es el inicio de una tradición familiar que promete estar llena de recuerdos inolvidables y momentos que quedarán grabados en su historia.

La Segura y Baladán son padres desde abril.
Lucca está próximo a cumplir 8 meses de vida. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sofía Avendaño Sofía Avendaño

Sofía Avendaño publicó fotos de su participación en el comercial navideño de RCN

Sofía Avendaño fue de los talentos invitados para celebrar la Navidad y el Año Nuevo en RCN, así fue la experiencia.

Dani Duke reveló el procedimiento que le harán Dani Duke

Dani Duke preocupa al revelar el procedimiento médico que le tienen que hacer con urgencia

Dani Duke encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que deberá someterse a un procedimiento médico.

Gisselle Watson recuerda su participación en Protagonistas de novela 2017 La casa de los famosos

Ella es la aspirante a La casa de los famosos 3 que pasó por Protagonistas de novela

Gisselle Watson, aspirante a La casa de los famosos 3, recuerda cómo fue su participación en Protagonistas de novela 2017.

Lo más superlike

Shakira sorprende en Buenos Aires al cantar ‘Día Especial’ con Gustavo Cerati Shakira

Shakira sorprende en Buenos Aires al cantar ‘Día Especial’ con Gustavo Cerati: ¿cómo lo hizo?

Shakira sorprendió en Buenos Aires al interpretar ‘Día Especial’ junto a Gustavo Cerati, homenaje que emocionó a los fans.

Mila Arbeláez habla de Alexa Torres La casa de los famosos

Mila Arbeláez habla de Alexa Torres y revela qué pasaría si se encontraran en La casa de los famosos

El estrés también afecta la concentración, la memoria y el descanso. Salud

¿Te está afectando el estrés laboral? Estas pistas podrían confirmarlo

Así reaccionó Cazzu cuando le preguntaron por Nodal Cazzu

Cazzu respondió si Nodal ya le dio el permiso de viajar con Inti

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia Talento nacional

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia