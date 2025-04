La casa de los famosos Colombia ha captado la atención de millones de personas en nuestro país, Latinoamérica, Estados Unidos, Rusia, Río de Janeiro y Dubái. Esto hace que lo que pase dentro del reality del Canal RCN pocas veces pase por desapercibido y se vuelva tendencia.

Un hecho que ha dado bastante de qué hablar en los últimos días en La casa de los famosos Colombia tuvo como protagonista a Andrés Altafulla, quien decidió utilizar parte del presupuesto de la semana para comprar el sobre de las tentaciones.

Esta decisión de Altafulla provocó la ira de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia, quienes le recriminaron y le reprocharon por haber pensado supuestamente solo en él.

Sin embargo, afuera de La casa de los famsos Colombia la decisión de Altafulla también fue elogiada por los televidentes del reality, quienes aseguraron que había jugado inteligentemente.

Precisamente, la influenciadora Natalia Segura, conocida como La Segura, se pronunció y expresó todo su apoyo a Altafulla, asegurando que en lo poco que lleva en el reality ha demostrado ser un buen jugador y un bacán como persona.

La Segura como exparticipante de La casa de los famosos Colombia conoce bien la dinámica y por eso, en ocasiones comparte su punto de vista de lo que sucede en la temporada actual.

Sin embargo, La Segura no tuvo elogios para todos los participantes, ya que se mostró sorprendida con los comportamientos de Yina Calderón cuando se fue en contra de Altafulla y cuando llegó Manelyk González de intercambio por Melissa Gate.

La Segura criticó la forma en que Yina Calderón ha tratado a la invitada de La casa de los famosos Colombia All-Stars y por eso, no dudó en expresar su molestia pública con ella.

En su video, La Segura también se refirió a la actriz Norma Nivia, a quien también criticó por sus comportamientos y actitued dentro de La casa de los famosos Colombia.

La Segura confesó que tenía muchas cosas por decir sobre lo que ella analizaba sobre algunos participantes como Yina y Norma de La casa de los famosos Colombia, pero que, por su estado de gestación prefería guardárselos.

¿Norma qué? Ay no, yo me he callado y he dicho que no voy a opinar todo lo que pienso porque soy una mujer en embarazo y debo cuidar mis emociones.