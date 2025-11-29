Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La novia de Yeferson Cossio revela la verdad sobre sus “retoques” estéticos y sorprende a sus fans

Carolina Gómez explicó qué cambios estéticos se ha realizado y cómo su genética y su disciplina fitness moldearon su imagen actual.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yeferson Cossio sobre no tener hijos con su novia

Carolina Gómez la prometida del creador de contenido Yeferson Cossio, decidió sincerarse con sus seguidores y abordar de una vez por todas un tema que ha generado curiosidad desde hace años, las intervenciones estéticas que se ha realizado y la manera en que ha construido su apariencia actual.

A través de un video compartió aspectos de su historia personal, desde su desarrollo físico en la adolescencia hasta los cuidados que mantiene hoy en día.

¿Cuáles son los procedimientos que Carolina Gómez se ha realizado?

Aunque para muchos su imagen podría estar relacionada con múltiples intervenciones, Carolina quiso despejar dudas y explicar con claridad qué cambios provienen de tratamientos, cuáles son naturales y cómo ha influido su genética y su estilo de vida en su proceso de transformación.

En su explicación, fue enfática en resaltar que no se ha sometido a intervenciones ni a procedimientos de alto impacto, comentó que, aunque su imagen suele relacionarse con ese tipo de procedimientos, en realidad su transformación no se debe sino a cuidado personal y tratamientos no invasivos.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue su aclaración sobre el cabello, pues aseguró que el color y la textura que muchos consideran resultado de tintes o procesos químicos son completamente naturales, producto de una genética particular heredada de su padre.

¿Cómo influyó en Carolina Gómez su desarrollo físico en la adolescencia?

Carolina también abrió la puerta a un capítulo personal de su adolescencia y contó que desde muy pequeña presentó un desarrollo físico acelerado que requirió supervisión médica.

Yeferson Cossio revela cuándo y dónde se casará con Carolina Gómez
La prometida de Yeferson Cossio reveló detalles sobre su desarrollo físico y su relación con la imagen. (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: Freepik)

Para controlar ese proceso, tuvo que recibir medicamentos y tratamientos hormonales hasta los 14 años, lo que marcó profundamente su relación con su cuerpo.

Esa etapa, según explica, la llevó a prestar atención a su apariencia desde temprana edad, y mientras muchas niñas de su edad apenas comenzaban a explorar su identidad física, ella ya lidiaba con cambios corporales significativos y con la necesidad de entender cómo sentirse cómoda con ellos.

¿Por qué Carolina Gómez adoptó hábitos de ejercicio y cuidado corporal desde tan joven?

Carolina señaló que empezó a ir al gimnasio siendo aún muy joven, motivada tanto por sentirse bien consigo misma como por mantener control sobre su figura, además, mencionó que usaba cinturillas y accesorios de entrenamiento comunes en el mundo fitness, lo que contribuyó a moldear su silueta con el tiempo.

Carolina Gómez asegura que su cambio no es producto de intervenciones médicas.
Carolina Gómez asegura que su cambio no es producto de intervenciones médicas. / (Foto de Freepik)

Con el paso de los años, estos hábitos se consolidaron como parte de su rutina diaria, no tanto por presión externa, sino porque encontró en ellos bienestar y equilibrio.

