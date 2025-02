El ambiente en La casa de los famosos Colombia se ha caldeado después de un tenso incidente entre Yana Karpova y Karina García.

Todo comenzó cuando, debido a la falta de camas disponibles, la líder de la semana decidió que Yana pasara la noche en la habitación Agua. Como la cama de la nueva participante no estaba disponible, Karina optó por compartir su espacio con ella.

¿Cuál fue la acusación de Yana contra Karina en La casa de los famosos?

La noche del 14 de febrero no transcurrió en calma. Al día siguiente, Yana no pudo evitar expresar su incomodidad, asegurando que Karina había hecho un movimiento brusco que le causó dolor.

La cantante rusa, visiblemente afectada, lloró frente a sus compañeros y aseguró que no creía que el gesto fuera accidental, sino intencional. “Sentí que Karina tenía algo en mi contra y lo que pasó no fue casual”, confesó Yana entre lágrimas.

En respuesta, Karina negó cualquier intención de hacerle daño a Yana y defendió su posición, aclarando que el incidente ocurrió mientras ambas dormían.

El Jefe, intervino al revisar las cámaras de seguridad y determinó que no hubo mala intención por parte de Karina. A pesar de esta aclaración oficial, el conflicto entre las dos no parece resolverse completamente, ya que Yana sigue sosteniendo su versión de que lo ocurrido fue un ataque deliberado.

¿Por qué Melissa Gate se burló de Yana Karpova en La casa de los famosos?

La tensión en la casa aumentó cuando la influencer Melissa Gate decidió hacer una broma sobre el suceso.

Durante una conversación con sus compañeros, Melissa no dudó en burlarse de la situación. Con un tono sarcástico y en tono de broma, dijo: “Mañana voy a decir que Karina me... Nos vamos a caras hasta que lleguen todos. No estoy acaso. Ay, no, muchacho. Me metí un dedo en el...”. Las risas no tardaron en resonar por todo el lugar, mientras la influencer continuaba con su imitación.

Melissa continuó con su parodia, asegurando que la noche con Karina fue ‘la más difícil’ de todas y que, de alguna manera, Karina era la responsable de su mala experiencia, exclamó entre risas, mientras sus compañeros no podían evitar la diversión.

Aunque en un principio parecía que la broma era solo un momento de distracción, las tensiones entre las participantes y sus compañeros parecen seguir latentes.

