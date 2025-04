Yina Calderón quedó en evidencia durante el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia que se llevó a cabo el pasado domingo 20 de abril luego de que Mateo Varela sacara a relucir un supuesto comentario que la polémica influenciadora realizó sobre el físico de Karola, la mejor amiga de Emiro Navarro quien envió un video para el creador de contenido como parte de un beneficio ganado durante la prueba de ‘Beneficio y Castigo’.

¿Cuál fue el comentario que Yina Calderón hizo sobre el físico de Karola en La casa de los famosos?

Según comentó Mateo Varela durante el posicionamiento del pasado domingo 21 de abril, cuando Emiro Navarro recibió el video de Karola como parte de su beneficio, Yina Calderón realizó un comentario sobre el físico de la influenciadora en el que cuestionaba su peso. Sin embargo, Yina Calderón se mostró sorprendida al ver cómo el influenciador mencionaba este tipo de información durante el posicionamiento y lo acusó de querer crear una nueva enemistad en su vida, esta vez con la mejor amiga de Emiro Navarro.

“Yina, me dijiste la ultima vez que estaba muy flaco, ¿cierto? Voy a repetir tus palabras: has dicho en repetidas ocasiones bruja, ayer que llamó Karola dijiste que estaba gorda… Yo escuché, entonces yo me quiero posicionar ante ti solo por una frase que me encanta: la belleza está en los ojos de quien la mira”, mencionó Mateo Varela.

Karola le responde a Yina Calderón por hablar de su cuerpo: “Atrevida”. (Foto Canal RCN).

¿Cómo reaccionó Karola al comentario de Yina Calderón sobre su físico en La casa de los famosos Colombia?

Luego de que el posicionamiento se realizara, Karola reapareció por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde manifestó que, aunque era consciente de que su figura no era ciento por ciento delgada, se sentía bien tal cual era. Incluso, confesó que su peso “siempre ha sido un problema difícil en mi vida".

Además, no dudó en mencionar que no le parecía correcto la forma en la que Yina Calderón señalaba el físico de los demás, sin tener en cuenta sus propios defectos.

"Atrevida. Oye, tantas cosas de las que se podía resaltar el video y ella decidió enfocarse en eso (su físico) Como que su hermanita debe estar muy delgadita, o sea, digo yo, no sé. Atrevida, a la gente por qué le gusta estar señalando en lo que no le importa... Como si yo le estuviera señalando la cara de ella, yo no entiendo. Pero no te preocupes, amor, gracias a ti voy a inspirarme para adelgazar"