Karina García es directa con Yina Calderón: "Iba a sacar pruebas que nunca salieron"

Aunque Karina García y Yina Calderón no han estado de rivales en La mansión de Luinny, reality de República Dominicana, las dos se han mencionado.

En efecto, la modelo paisa refutó a la empresaria de fajas, puntualmente, sobre supuestas pruebas que dijo en La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN, que iba a sacar y no las hizo públicas.

¿Por qué Karina García cuestionó a Yina Calderón en 'La mansión de Luinny'?

Yina y Karina tuvieron una diferencias, pues la empresaria criticó a la modelo por estar cerca del puertorriqueño Asaf.

Entonces, García comentó que ella tiene un espíritu de mamá y al ver que el puertorriqueño bebe mucho, le dice que no lo haga de la misma manera. Sin embargo, eso no significa que se vayan a involucrar románticamente en el reality.

Karina García está en desacuerdo con Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

"No significa nada más. De verdad que ya bastante, o sea, ya es suficiente con que todos los días en el súper chat todos los seguidores de ella (Yina Calderón) me digan pr3pago, porque obviamente ella fue la que me dijo pr3pago delante de todo Colombia y dijo que iba a sacar pruebas que nunca salieron", sentenció Karina García.

Asimismo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 complementó su discurso al decir que Yina continúa dándole "pedal" al comentario despectivo en su contra y, por ende, eso haría que la gente siga hablando sobre ella.

"Realmente no es bonito, yo con ella no me estoy metiendo, entonces siento que ese comentario está mal. Y si yo he hablado mal de Yina en esta mansión que muestren el video", concluyó la modelo antioqueña.

¿Por qué Karina García se disgustó con Yina Calderón?

El disgusto de Karina se dio por cuenta de que Yina, aunque dice que no se va a ir en contra de su examiga, hay momentos en los que pareciera que sí.

Ante esto, Yina justificó que hay comentarios que ella hace en modo de chiste, razón por la que no espera que todo se lo tomen de manera personal.

Yina Calderón prefirió la polémica en vez de su amistad con Karina García | Foto del Canal RCN.

No obstante, es el momento en el que la empresaria no ha sacado a la luz las pruebas que dijo que tenía en contra de Karina García.