Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García es directa con Yina Calderón: "Iba a sacar pruebas que nunca salieron"

A diferencia de La casa de los famosos Colombia, ahora Karina García no le teme a cuestionar a Yina Calderón.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, Karina García
Karina García es directa con Yina Calderón: "Iba a sacar pruebas que nunca salieron" | Foto del Canal RCN.

Aunque Karina García y Yina Calderón no han estado de rivales en La mansión de Luinny, reality de República Dominicana, las dos se han mencionado.

En efecto, la modelo paisa refutó a la empresaria de fajas, puntualmente, sobre supuestas pruebas que dijo en La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN, que iba a sacar y no las hizo públicas.

Artículos relacionados

¿Por qué Karina García cuestionó a Yina Calderón en 'La mansión de Luinny'?

Yina y Karina tuvieron una diferencias, pues la empresaria criticó a la modelo por estar cerca del puertorriqueño Asaf.

Entonces, García comentó que ella tiene un espíritu de mamá y al ver que el puertorriqueño bebe mucho, le dice que no lo haga de la misma manera. Sin embargo, eso no significa que se vayan a involucrar románticamente en el reality.

Karina García, Yina Calderón
Karina García está en desacuerdo con Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

"No significa nada más. De verdad que ya bastante, o sea, ya es suficiente con que todos los días en el súper chat todos los seguidores de ella (Yina Calderón) me digan pr3pago, porque obviamente ella fue la que me dijo pr3pago delante de todo Colombia y dijo que iba a sacar pruebas que nunca salieron", sentenció Karina García.

Artículos relacionados

Asimismo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 complementó su discurso al decir que Yina continúa dándole "pedal" al comentario despectivo en su contra y, por ende, eso haría que la gente siga hablando sobre ella.

"Realmente no es bonito, yo con ella no me estoy metiendo, entonces siento que ese comentario está mal. Y si yo he hablado mal de Yina en esta mansión que muestren el video", concluyó la modelo antioqueña.

¿Por qué Karina García se disgustó con Yina Calderón?

El disgusto de Karina se dio por cuenta de que Yina, aunque dice que no se va a ir en contra de su examiga, hay momentos en los que pareciera que sí.

Ante esto, Yina justificó que hay comentarios que ella hace en modo de chiste, razón por la que no espera que todo se lo tomen de manera personal.

Karina García, Yina Calderón
Yina Calderón prefirió la polémica en vez de su amistad con Karina García | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

No obstante, es el momento en el que la empresaria no ha sacado a la luz las pruebas que dijo que tenía en contra de Karina García.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Taguado y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity. Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló lo que ocurrió detrás de cámaras tras la salida de Raúl Ocampo

Valentina Taguado se sinceró respecto a lo que sintió durante el reto de eliminación en el que Raúl Ocampo abandonó la competencia.

Yina Calderón vuelve a ser blanco de polémica tras advertencia de Chanel en el reality Yina Calderón

Chanel lanza acusaciones de 'favoritismo' hacia Yina Calderón en La Mansión de Luinny

La tensión en La Mansión de Luinny aumenta tras la reacción de Chanel, quien acusó a la producción de favorecer a Yina Calderón y desató polémica en redes.

Yina Calderón reacciona al llanto de Melissa Gate Yina Calderón

Así reaccionó Yina Calderón tras enterarse que Melissa Gate rompió en llanto en La Casa de Alofoke

Yina Calderón y Karina García tuvieron curiosa reacción al enterarse que Melissa Gate lloró en La Casa de Alofoke: "No se ponga a chillar".

Lo más superlike

Última publicación de Jhon Freddy Martínez Talento nacional

Sale a la luz último mensaje del actor Jhon Freddy Martínez antes de morir en accidente

El reconocido actor falleció luego de sufrir un grave accidente de tránsito en el departamento de Santander.

Padre de Beéle habría fallecido de un infarto, según medios locales, este 7 de agosto. Talento nacional

Beéle conmueve a sus seguidores con una canción dedicada a su padre fallecido

Valentina Taguado sorprende al confesar lo que piensa de Claudia Bahamón. Valentina Taguado

Valentina Taguado confiesa lo que siente por Claudia Bahamón en el programa ¿Qué hay pa' dañar?

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!

¿Por qué critican a Ángela Aguilar por imitar a Freddie Mercury en pleno show? Ángela Aguilar

Critican a Ángela Aguilar por imitar icónica frase de Freddie Mercury en su show en vivo