La presentadora del After de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano, siempre está sorprendiendo con sus looks y estilos en los programas en vivo.

¿Cuál es el nuevo look de Karen Sevillano, presentadora del After de La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido Karen Sevillano ha probado diferentes estilos y peinados a lo largo de los programas del After de La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, al parecer la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia encontró su look favorito y este lo mostró durante la gala del 30 de marzo.

Karen Sevillano venía luciendo en los últimos meses un color de cabello con iluminaciones y mechones más claros, no obstante, esto ya es parte del pasado porque volvió a su color natural.

¿Qué dijo Karen Sevillano sobre su nuevo look en el After de La casa de los famosos Colombia?

Karen Sevillano apareción en el After con su cabello completamente oscuro, un look que no pasó por desapercibido ante su compañera de set, Vicky Berrío, quien al iniciar el programa la elogió por su nuevo estilo de cabello.

Karen Sevillano le confesó a Vicky que se sentía feliz con su nuevo estilo de cabello, pero que, de manera curiosa se sentía como que se veía 'mala' o 'necia'.

Me siento necia con este tono.

A través de sus historias de Instagram la creadora de contenido mostró con detalle su nuevo estilo de cabello y también las reacciones de sus fanáticos en redes ante su estilo de cabello.

¿Qué comentarios recibió Karen Sevillano por su nuevo look?

La creadora de contenido Karen Sevillano provocó múltiples reacciones en redes sociales con su nuevo estilo de cabello, ya que pasó de un castaño claro a un color oscuro completamente.

En algunos comentarios que compartió Karen Sevillano en sus historias de Instagram se pudo observar que varios de sus fanáticos quedaron encantados con su nuevo estilo de cabello, asegurándole que se veía más atractiva.

No obstante, algunos internautas le cuestionaron a Karen Sevillano su decisión de quitarse sus iluminaciones y tono más claro de cabello, sin embargo, la presentadora no ha respondido hasta el momento el motivo de su decisión.

