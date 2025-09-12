Karen Sevillano reveló que ya tiene nombre para su futura hija, ¿será madre?

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karen Sevillano sorprendió al revelar sus planes de ser madre, luego de mencionar que ya le tiene nombre a su futura hija.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
En las horas de la noche del pasado lunes 8 de diciembre, la creadora de contenido, Ornella Sierra, publicó un capítulo más de su programa de YouTube ‘cocinando por desparche’ con su invitada especial, Karen Sevillano.

En el episodio, mientras ambas influenciadoras cocinaban un platillo navideño, conversaron sobre varias cosas tanto de su vida personal, como profesional.

¿Qué revelo Karen Sevillano sobre su vida?

Mientras ambas cocinaban, Ornella Sierra le preguntaba varias cosas a su invitada, Karen Sevillano, quien no dudó en contestar la verdad sobre los cuestionamientos de su amiga y por eso, sin filtro dio detalles sobre su vida personal.

En su conversación, la influenciadora caleña dijo que su vida personal estaba en Cali y allá es muy feliz; explicó que le encanta su ciudad.

Por eso mismo, Sevillano dijo que solo se mudaba a Bogotá cuando tenía sus compromisos laborales, ya que en la capital del país es donde más se mueve por sus proyectos.

¿Qué dijo Karen Sevillano sobre tener hijos?

Por otro lado, Ornella le preguntó a Karen si ya tenía pensando tener hijos con su novio, Neider y ella confesó que aún no está en sus planes, pero, aun así, ya le tiene nombre a su hija.

Esto significa que la creadora de contenido de Cali, cuando decida convertirse en madre, querrá tener una hija como fruto del amor con su pareja.

Sierra intentó averiguar el nombre de la futura hija de la caleña, pero ella se rehusó en decirle, pues cree que no está bien revelar información o contar sus planes para que estos salgan bien.

¿Karen Sevillano ya se está preparando para ser madre?

Siguiendo con la misma charla, Karen Sevillano explicó que “ya estaba en cursos prenatales”, esto, por supuesto lo dijo con sarcasmo y con esa misma ironía, la conversación de las influenciadoras se alargó.

Aunque Karen detalló que se estaba preparando para ser madre, sí dijo que no es el momento para dar ese paso, mientras tanto, la caleña sigue criando como hija a su perrita Tokio, revelando que ha tenido que cuidarla mucho por lo que se ha enfermado últimamente.

Karen revela que tiene el nombre de su hija en el minuto 26:41

