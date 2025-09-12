¿Karen Sevillano estaría planeando convertirse en madre para el 2026?

Karen Sevillano respondió preguntas sobre su carrera, sus proyectos personales y algunos aspectos de su vida personal a través de sus historias de Instagram, y entre los mensajes notó uno que llamó especialmente la atención, convertirse en madre para el 2026.

¿Qué dijo Karen Sevillano sobre su deseo de ser mamá?

Karen no evitó la pregunta y con la sinceridad que la caracteriza se tomó el tiempo de explicar cómo se siente frente a ese aspecto de su vida, y aunque reconoció que no descarta la idea de formar una familia, por ahora no es un objetivo inmediato.

“Somos la única especie que puede hacer a otro humano, un hombre no, mi novio no puede. Osea yo todo lo puedo, pero a veces digo ¿pa’ qué? A mí me gusta viajar y tengo muchos países por conocer, el otro año voy a ver si me voy para Europa.”

Pues confesó que se encuentra en una especie de punto medio al sentirse lista en muchos aspectos, como la estabilidad emocional y económica, pero aún tiene sueños pendientes por cumplir antes de dar ese paso.

¿Por qué Karen Sevillano no quiere ser mamá para el 2026?

Entre esas etapas pendientes por vivir, Karen confesó que desea irse de viaje, específicamente a Europa durante el 2026, y mencionó que su agenda laboral continúa creciendo, por lo que vivir una etapa de maternidad en ese año implicaría poner en pausa sus metas a corto plazo.

Karen confesó que a veces quiere “30 hijos”, pero por ahora prefiere disfrutar de su libertad y su éxito profesional. (Foto: Canal RCN)

Especialmente en su rol como presentadora de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, proyecto que ha marcado un antes y un después muy importante en su carrera mediática y en su reconocimiento como una de las creadoras de contenido más conocidas en el país.

También señaló que por ahora disfruta de ciertos lujos personales que, según ella, tendría que dejar de lado si decide convertirse en madre pronto, como los tratamientos de belleza, los planes con amigos y su gusto desmedido por comprar accesorios en oro, una de las aficiones más recientes que ha aprendido a disfrutar sin culpa.

¿Cuándo planea Karen Sevillano convertirse en madre?

Aunque el 2026 no será el año en el que Karen Sevillano dé el paso hacia la maternidad, comentó que hay días en los que se despierta con ganas de tener “treinta hijos” con su pareja.

Entre viajes, proyectos y nuevos retos, Karen Sevillano reveló por qué aún no piensa en maternidad. (Foto: Canal RCN)

Una postura que refleja el deseo y la proyección de construir un futuro a su propio ritmo, pero con la idea de vivir la experiencia en el momento más de deseado para ella, lejos de la presión externa o los juicios mediáticos, priorizando su bienestar y sus metas como mujer.