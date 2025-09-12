Juliana Calderón expuso a su hermana Yina, tras mentir por no pagar un postre

El pasado lunes 8 de diciembre, Yina Calderón presumió en sus historias de Instagram que estuvo en su restaurante favorito y mostró cuál es el plato que más le gusta del sitio, además, dijo que estaba celebrando el cumpleaños de su hermana, Juliana.

¿Cómo celebró Yina Calderón el cumpleaños de su hermana, Juliana?

La polémica empresaria les mostró a sus seguidores a través de las historias en Instagram que, asistió a su restaurante favorito para celebrar el cumpleaños de Juliana, una de sus hermanas. Así mismo, mostró detalles del festejo.

En varias historias compartidas por Yina, ella reveló que le cantaron el cumpleaños a su hermana en el sitio y, además, usó el listón que decía ‘Feliz cumpleaños’, pues es muy popular este restaurante por la celebración de los cumpleañeros.

Así como presumió el momento de celebración junto a su hermana, Calderón también mostró el plato que siempre come en el lugar, pues dice ser el mejor que ella se ha comido.

¿Cuál fue la verdad que reveló Juliana Calderón sobre su cumpleaños?

En horas de la tarde de ese mismo lunes festivo, Juliana Calderón reveló la verdad sobre su cumpleaños y dijo que Yina mintió “para obtener un postre más”, pues en ese restaurante, como en muchos otros, los cumpleañeros reciben postre gratis.

Juliana Calderón revela que Yina inventó su cumpleaños por un postre adicional. (Foto: Canal RCN)

“Mi hermana se inventó que yo estaba de cumpleaños para que me dieran un postrecito adicional. Todo el mundo dizque felicitaciones, pero yo no estoy cumpliendo años”.

Con estas palabras, Juliana expuso a su hermana, quien en el mismo video aclara que ella cumple hasta el este viernes 12 de diciembre.

¿Qué dijo Yina Calderón luego de haber mentido por un postre?

En la historia en la que Juliana Calderón aclaró que no esta cumpliendo años, a Yina se le ve sonriendo por el relato de su hermana y por eso aclaró que hasta este viernes 12 de diciembre es la fecha real del cumpleaños.

La razón por la que Yina Calderón inventó el cumpleaños de su hermana. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, no mencionó nada más sobre el tema ni en sus redes sociales, normalizando haber mentido por un postre adicional.

Lo que sí, es que a Juliana esto le causó gracia, ya que se sorprendió cuando llegaron las felicitaciones tanto en el restaurante, como los mensajes de sus seguidores.