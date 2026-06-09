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Juanda Caribe dejó de seguir a Sheila Gándara de sus redes sociales: este detalle lo comprueba

Juanda Caribe desata opiniones tras dejar de seguir a Sheila Gándara de sus redes tras su reencuentro con su hija Victoria.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Juanda Caribe dejó de seguir a Sheila Gándara de sus redes sociales: este detalle lo comprueba
Así dejó de seguir Juanda Caribe a Sheila Gándara. | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Juanda Caribe se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido humorista colombiano, sino que también, por todos los detalles que presentó al ser uno de los finalistas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, varios internautas han estado presentes de todos los detalles que ha llevado a cabo el creador de contenido desde que finalizó el reality, pues, ha demostrado que continúa con cada uno de sus proyectos y, de igual modo, por la distancia que ha tenido con Sheila Gándara, su expareja.

Con base en esto, Juanda ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas tras un inesperado detalle que tuvo con Sheila el cual los ha tomado por sorpresa al estar en Barranquilla.

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¿Cuál fue el detalle que ha tomado por sorpresa a los internautas de Juanda Caribe hacia Sheila Gándara?

Es clave mencionar que Juanda Caribe ha demostrado ser un reconocido creador de contenido digital quien ha tenido la oportunidad de mantener informados a sus seguidores sobre lo que hace en su vida cotidiana.

Juanda Caribe dejó de seguir a Sheila Gándara de sus redes sociales: este detalle lo comprueba
Así dejó de seguir Juanda Caribe a Sheila Gándara. | Foto: Canal RCN

Así también, Juanda ha tomado por sorpresa a sus seguidores tras un curioso detalle que ha generado una gran variedad de opiniones, pues, dejó de seguir a Sheila Gándara de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores.

Recordemos que antes de que se finalizara la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Juanda seguía a Sheila de su cuenta de Instagram. Sin embargo, con el paso de los días, sus seguidores se han sorprendido al ver que el humorista tomó la decisión de alejarse por completo de su expareja y ella también lo dejó de seguir hace varias semanas; incluso cuando estuvo dentro de la competencia.

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¿Cómo ha sido el reencuentro de Juanda Caribe con su hija Victoria en Barranquilla?

Juanda Caribe dejó de seguir a Sheila Gándara de sus redes sociales: este detalle lo comprueba
Así fue el paso de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Canal RCN

Desde que finalizó La casa de los famosos Colombia, una gran variedad de internautas se ha sorprendido al ver que a pesar de la distancia que Juanda Caribe y Sheila Gándara han tenido, se han mostrado comprometidos con el cuidado de su hija Victoria.

En medio de esta situación, Juanda ha compartido en sus redes sociales lo afortunado que se siente de poder compartir valiosos momentos junto a su hija Victoria con quien ha tenido la oportunidad de compartir tras casi cinco meses de no verla al ser uno de los finalistas de La casa de los famosos Colombia.

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