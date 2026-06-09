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Juanda Caribe dedicó emotiva carta a su hija tras su separación con Sheila: “gracias por elegirme”

Tras el fin de su relación con Sheila, madre de su hija, Juanda Caribe compartió una emotiva carta dedicada a la pequeña.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juanda Caribe conmueve con carta a su hija tras su ruptura con Sheila Gándara
Juanda Caribe conmueve con carta a su hija tras su ruptura con Sheila Gándara. (Foto Canal RCN).

Luego de que se conociera públicamente el fin de su relación con Sheila Gándara, Juanda Caribe compartió una emotiva carta dedicada a su hija, en la que expresó el profundo amor que siente por ella y el impacto que ha tenido en su vida.

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¿Qué dice la carta de Juanda Caribe dedicada a su hija?

Con un emotivo video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juanda Caribe compartió un extenso mensaje dedicado a su pequeña hija, luego de toda la polémica que ha girado en torno a su separación con Sheila Gándara tras su participación en La casa de los famosos Colombia.

El mensaje que Juanda Caribe dedicó a su hija tras separarse de Sheila Gándara
El mensaje que Juanda Caribe dedicó a su hija tras separarse de Sheila Gándara. (Foto Canal RCN).

Durante la tarde de este martes 9 de junio, el creador de contenido compartió una carta dedicada a su hija, en la que expresó el profundo impacto que tuvo en su vida desde su llegada. A través de sus palabras, aseguró que ella le enseñó importantes lecciones sobre el amor incondicional, la responsabilidad y la importancia de encontrar fortaleza en los momentos más difíciles.

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Además, destacó que su hija se convirtió en una de las principales razones que lo impulsaron a seguir adelante cuando atravesó situaciones complejas. En el mensaje, el creador de contenido también reconoció que, pese a sus errores e imperfecciones, el amor de su hija le permitió descubrir una mejor versión de sí mismo.

Tras su separación de Sheila Gándara, Juanda Caribe abrió su corazón a su hija
Tras su separación de Sheila Gándara, Juanda Caribe abrió su corazón a su hija. (Foto Canal RCN).

Asimismo, manifestó su gratitud por la felicidad que ella llevó a su vida y le reiteró que siempre contará con un padre dispuesto a acompañarla, celebrar sus logros y brindarle apoyo incondicional en cada etapa de su crecimiento.

¿Cómo reaccionaron los fans de Juanda Caribe a la emotiva carta que dedicó a su pequeña hija?

La carta que Juanda Caribe dedicó a su hija conmovió a muchos de sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar en los comentarios de la publicación con mensajes como:

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"Que hermosas palabras de papá, para la princesa", "Que Dios te bendiga a ti y a tu hermosa bebé, y que siempre las llene de salud, amor y felicidad", "Lo mejor para la nenita y para su futuro es que sus padres independientemente de las fallas sanen y lleven una buena relación”.

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