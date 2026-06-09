Juanda Caribe dedicó emotiva carta a su hija tras su separación con Sheila: “gracias por elegirme”

Luego de que se conociera públicamente el fin de su relación con Sheila Gándara, Juanda Caribe compartió una emotiva carta dedicada a su hija, en la que expresó el profundo amor que siente por ella y el impacto que ha tenido en su vida.

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¿Qué dice la carta de Juanda Caribe dedicada a su hija?

Con un emotivo video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juanda Caribe compartió un extenso mensaje dedicado a su pequeña hija, luego de toda la polémica que ha girado en torno a su separación con Sheila Gándara tras su participación en La casa de los famosos Colombia.

El mensaje que Juanda Caribe dedicó a su hija tras separarse de Sheila Gándara. (Foto Canal RCN).

Durante la tarde de este martes 9 de junio, el creador de contenido compartió una carta dedicada a su hija, en la que expresó el profundo impacto que tuvo en su vida desde su llegada. A través de sus palabras, aseguró que ella le enseñó importantes lecciones sobre el amor incondicional, la responsabilidad y la importancia de encontrar fortaleza en los momentos más difíciles.

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Además, destacó que su hija se convirtió en una de las principales razones que lo impulsaron a seguir adelante cuando atravesó situaciones complejas. En el mensaje, el creador de contenido también reconoció que, pese a sus errores e imperfecciones, el amor de su hija le permitió descubrir una mejor versión de sí mismo.

Tras su separación de Sheila Gándara, Juanda Caribe abrió su corazón a su hija. (Foto Canal RCN).

Asimismo, manifestó su gratitud por la felicidad que ella llevó a su vida y le reiteró que siempre contará con un padre dispuesto a acompañarla, celebrar sus logros y brindarle apoyo incondicional en cada etapa de su crecimiento.

¿Cómo reaccionaron los fans de Juanda Caribe a la emotiva carta que dedicó a su pequeña hija?

La carta que Juanda Caribe dedicó a su hija conmovió a muchos de sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar en los comentarios de la publicación con mensajes como:

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"Que hermosas palabras de papá, para la princesa", "Que Dios te bendiga a ti y a tu hermosa bebé, y que siempre las llene de salud, amor y felicidad", "Lo mejor para la nenita y para su futuro es que sus padres independientemente de las fallas sanen y lleven una buena relación”.