Juan David Tejada hizo inesperada confesión sobre Aida Victoria Merlano

La relación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, ha sido una de las más polémicas del mundo del entretenimiento y de las redes sociales en el país, pues su relación se terminó luego de que la barranquillera diera a luz a su hijo.

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En sus respectivas cuentas, la creadora de contenido y el agropecuario presumían la buena relación que tenían y todos creían que había futuro allí, pero nadie sabía lo que había detrás de cada publicación.

Sin duda, cundo hicieron pública su ruptura, los internautas formaron una ola de cuestionamientos por lo sucedido, ya que a ella la señalaron por “tener tantos novios”, sin embargo, la diferencia aquí es que ya hay un hijo de por medio.

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Meses después de que Aida y Juan David terminara, la barranquillera empezó a sacar a la luz sus diferencias y él reaccionó, por lo que recientemente volvió a mencionarla, al responder una pregunta sobre ella.

¿Qué dijo Juan David Tejada sobre Aida Victoria Merlano?

A través de sus redes sociales, Juan David Tejada recibió una pregunta sobre Aida Victoria Merlano, mencionando si él se arrepiente de haberse metido con ella.

Juan David Tejada habló de Aida Victoria. (Foto - Freepik)

Su respuesta, la cual compartió en horas de la madrugada de este martes 9 de junio, él dijo que no, según él, porque cree que Dios pone todo en el camino para dejar enseñanzas.

Sin decir más, este fue le contundente mensaje del agropecuario sobre Aida Victoria, a quien ha mencionado tanto sobre lo que ha pasado con su hijo y la polémica que dejó su relación.

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¿Aida Victoria Merlano ha vuelto a mencionar a su ex?

Aida Victoria Merlano habló del padre de su hijo cuando volvió a Colombia, tras trabajar por un mes fuera del país.

Juan David Tejada dejó clara su posición sobre Aida Victoria Merlano. (Foto/ Canal RCN)

Ella contó a través de un streaming que, él le habría enviado al bienestar familiar porque dejó a su hijo mientras ella trabajaba.

Aida fue detallista al contar todo lo que pasó en la visita del instituto en su casa y le lanzó pullas a su ex, porque ella justifica que tiene mejor a su bebé, de lo que él lo podría tener.