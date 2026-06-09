Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juan David Tejada hizo inesperada confesión sobre Aida Victoria Merlano

El agropecuario causó reacciones en redes tras mencionar su relación con Aida Victoria Merlano.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Juan David Tejada habló de Aida Victoria
La contundente respuesta del ex de Aida Victoria Merlano. (Foto/ Canal RCN - Freepik)

La relación entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, ha sido una de las más polémicas del mundo del entretenimiento y de las redes sociales en el país, pues su relación se terminó luego de que la barranquillera diera a luz a su hijo.

Artículos relacionados

En sus respectivas cuentas, la creadora de contenido y el agropecuario presumían la buena relación que tenían y todos creían que había futuro allí, pero nadie sabía lo que había detrás de cada publicación.

Sin duda, cundo hicieron pública su ruptura, los internautas formaron una ola de cuestionamientos por lo sucedido, ya que a ella la señalaron por “tener tantos novios”, sin embargo, la diferencia aquí es que ya hay un hijo de por medio.

Artículos relacionados

Meses después de que Aida y Juan David terminara, la barranquillera empezó a sacar a la luz sus diferencias y él reaccionó, por lo que recientemente volvió a mencionarla, al responder una pregunta sobre ella.

¿Qué dijo Juan David Tejada sobre Aida Victoria Merlano?

A través de sus redes sociales, Juan David Tejada recibió una pregunta sobre Aida Victoria Merlano, mencionando si él se arrepiente de haberse metido con ella.

Juan David Tejada dejó clara su posición sobre Aida Victoria Merlano
Juan David Tejada habló de Aida Victoria. (Foto - Freepik)

Su respuesta, la cual compartió en horas de la madrugada de este martes 9 de junio, él dijo que no, según él, porque cree que Dios pone todo en el camino para dejar enseñanzas.

Sin decir más, este fue le contundente mensaje del agropecuario sobre Aida Victoria, a quien ha mencionado tanto sobre lo que ha pasado con su hijo y la polémica que dejó su relación.

Artículos relacionados

¿Aida Victoria Merlano ha vuelto a mencionar a su ex?

Aida Victoria Merlano habló del padre de su hijo cuando volvió a Colombia, tras trabajar por un mes fuera del país.

La contundente respuesta del ex de Aida Victoria Merlano
Juan David Tejada dejó clara su posición sobre Aida Victoria Merlano. (Foto/ Canal RCN)

Ella contó a través de un streaming que, él le habría enviado al bienestar familiar porque dejó a su hijo mientras ella trabajaba.

Aida fue detallista al contar todo lo que pasó en la visita del instituto en su casa y le lanzó pullas a su ex, porque ella justifica que tiene mejor a su bebé, de lo que él lo podría tener.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Westcol y Luisa Castro Westcol

Westcol respondió si planea tener hijos con Luisa Castro; esto dijo

El streamer Westcol se sinceró sobre si quiere tener hijos con su novia Luisa Castro y lo que pediría si eso ocurre.

Andrea Serna rompió el silencio sobre el cáncer que enfrentó Talento nacional

Andrea Serna confesó que fue diagnosticada con cáncer: “sí, tuve cáncer”

La presentadora contó por primera vez que fue diagnosticada con cáncer y reveló cómo descubrió la enfermedad.

Alexa Torrex y Montano en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alexa Torrex respondió si tendría un romance con Montano tras cerrar su ciclo con Tebi Bernal

Alexa Torrex habló sobre el interés que le ha demostrado Montano tras La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Margarita Ortega explicó por qué volvió a consumir proteína animal tras 22 años de vegetarianismo. Salud y Belleza

¿Qué pasa cuando se deja el vegetarianismo? Margarita Ortega contó por qué lo dejó tras 22 años

La actriz contó por qué tuvo que modificar uno de los hábitos que mantuvo durante más de dos décadas.

Así fue el conmovedor homenaje a Yeison Jiménez en plena final del fútbol colombiano Yeison Jiménez

Yeison Jiménez tuvo conmovedor homenaje en plena final del fútbol colombiano y así reaccionó Sonia

¿Por qué Greeicy tiene miedo de perderse como mujer por ser mamá? Greeicy

"Le tengo miedo a perder la mujer que fui": Greeicy sorprendió con su mensaje sobre la maternidad

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes Eugenio Derbez

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió