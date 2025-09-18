Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jorge Rausch presumió a su nueva novia con impactante sesión fotográfica

Jorge Rausch, jurado de MasterChef Celebrity, se mostró bastante enamorado junto a Alejandra Rosales, su nueva pareja.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jorge Rausch en MasterChef Celebrity 2025.
Jorge Rausch presumió a su nueva pareja. Foto | Canal RCN.

Jorge Rausch, uno de los chefs que hace parte del exigente jurado de MasterChef Celebrity, causó furor en las últimas horas al compartir una interesante publicación que desató todo tipo de comentarios entre los internautas.

¿Cuál fue la publicación de Jorge Rausch que causó furor en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido chef acumula miles de seguidores, apareció y esta vez muy bien acompañado, pues en esta oportunidad deslumbró en una impactante sesión fotográfica junto a su nueva pareja.

Allí, Rausch reveló su faceta como modelo en una sesión en donde él y Alejandra Rosales posaron frente a la cámara derrochando amor y un poco s3nsulidad, pues mientras ella cierra sus ojos, él la toma del rostro mientras mira fijamente.

Para esta oportunidad, ambos optaron por lucir atuendos propios del clima frío, Alejandra con una chaqueta color negro, y Rausch con un tono verde militar.

Jorge Rausch en MasterChef Celebrity 2025.
La encantadora sesión fotográfica de Jorge Rausch junto a su novia. Foto | Canal RCN.

¿Qué reacciones desató la publicación de Jorge Rausch con su nueva novia?

Como era de esperarse, el post de la pareja llamó la atención, pues muchos aprovecharon para dar su opinión sobre la relación, ya que ha sido un tema de conversación desde hace un par de semanas cuando ambos empezaron a salir.

“Me encantó”, “Guapísimos”, “Regios”, “Una hermosa pareja”, “La tercera es espectacular”, “Me encantan este tipo de parejas”, “Se nota a química”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en los comentarios.

Jorge Rausch en MasterChef Celebrity 2025.
Jorge Rausch desrrochó amor junto a su nueva pareja. Foto | Canal RCN.

¿Quién es Alejandra Rosales, la nueva pareja de Jorge Rausch?

Alejandra Rosales, la nueva pareja de Jorge Rausch, es una Dj con amplia experiencia en el género de la electrónica y con presencia en importantes eventos como lo son el Estéreo Picnic, el Baum Festival, el Kannibal Fest en Berlín y el Movistar Arena.

Cabe mencionar, que Rausch sostuvo una relación de varios años con la creadora de contenido Natalia Monsalve, noviazgo que llegó a su fin hace varios meses, pues así lo confirmó el mismo chef al revelar en ese momento que se encontraba soltero, y haciendo claridad de no estar abierto a conocer a nuevas personas.

