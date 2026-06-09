Jessi Uribe protagonizó un tierno momento junto a Emilia, su hija; un gesto llamó la atención

Jessi Uribe conmovió a sus seguidores tras compartir un tierno momento junto a su hija Emilia, en el que un gesto inesperado terminó robándose toda la atención en redes sociales.

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¿Qué ha dicho Jessi Uribe sobre Emilia, su hija?

En varias ocasiones, Jessi Uribe ha expresado la emoción que le genera la paternidad y la importancia que tiene su hija Emilia en esta nueva etapa de su vida.

Antes del nacimiento de la bebé, el cantante llegó a describir la experiencia de convertirse en padre como “una cita a ciegas para conocer el amor de mi vida”, una frase con la que dejó ver la expectativa y la sensibilidad con la que vivía la llegada de su hija.

Además de su emoción, el artista también ha sido sincero al hablar de los retos que enfrentó durante el embarazo de su pareja, Paola Jara.

Jessi Uribe se pronunció sobre el embarazo de Paola Jara / (Foto de AFP y Freepik)

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En diferentes entrevistas, confesó que uno de los momentos más complejos fue verla atravesar una etapa distinta a su ritmo habitual, teniendo en cuenta que ella es una mujer muy activa, disciplinada y enfocada en su trabajo.

Tras el nacimiento, ocurrido en noviembre de 2025, Uribe ha reiterado que esta experiencia ha transformado su vida familiar. Incluso, aseguró que, por ahora, no planea tener más hijos. Cabe recordar que el cantante es padre de cuatro hijos de una relación anterior.

Jessi Uribe revela que no planea tener más hijos / (Foto del Canal RCN)

Otro detalle que ha llamado la atención de sus seguidores es la decisión de la pareja de mantener la privacidad de Emilia. Desde su nacimiento, Uribe y Jara han optado por no mostrar el rostro de la menor, una decisión que han tomado como una forma de protegerla.

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¿Qué momento vivió Jessi Uribe con Emilia, su hija?

A través de sus redes sociales, el cantante conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo video junto a su hija de seis meses. Todo ocurrió mientras se encontraban en una piscina, donde Jessi cargaba a la bebé en sus brazos y la paseaba por el lugar.

Jessi Uribe sostiene a Emilia en sus brazos mientras la pasea por el lugar, mostrándose cariñoso con ella. En ese momento, la bebé sorprende a su padre con un gesto que llamó la atención de los internautas: le da un beso en la mejilla, provocando una reacción de ternura por parte del cantante.

Aunque no mostró su rostro por completo, la menor apareció de espalda, lo que permitió ver su cabello oscuro. Este detalle fue suficiente para que los internautas destacaran la cercanía y complicidad del momento, afirmando incluso que su cabello se parece al de sus padres.