James Rodríguez en polémica por supuesto lío amoroso

El futbolista James Rodríguez habría provocado la enemistad entre dos famosas argentinas.

Gisseth Beltrán García
James Rodríguez en lío amoroso
James Rodríguez en polémica amorosa/AFP: Maddie Meyer

El futbolista James Rodríguezse encuentra en medio de una polémica amorosa luego de que se viera involucrado en un pleito entre amigas.

¿Por qué James Rodríguez está en polémica amorosa?

La prensa argentina ha vuelto viral una controversia del futbolista tras estar en medio de una enemistad entre las actrices y cantantes ‘La Joaqui’ y ‘China’ Suárez.

James Rodríguez en pleito amoroso

Todo se dio luego de que la periodista argentina Yanina Latorre señalara en su programa SQP de América TV que las famosas habrían terminado su amistad a causa del centrocampista James Rodríguez.

Según se explicó el futbolista habría sostenido una relación con La Joaqui y una vez terminaron su romance la China Suárez lo habría empezado a seguir y a mostrar interés en redes sociales, algo que habría disgustado a su amiga.

"La p*lea de La Joaqui y la China tiene nombre y apellido... Ellas dos eran muy amigas, cuando La Joaqui termina con James Rodríguez, la China automáticamente lo empieza a seguir"", dijo.

Sin embargo, indicaron que también hubo otras cosas que se sumaron a su enemistad que generaron diferencias entre ellas.

Dicha revelación ha causado revuelo en redes sociales, pues muchos se han cuestionado sobre el noviazgo entre James Rodríguez y la modelo paisa Luisa Duque, que había confirmado a inicios de año, por lo que, muchos se han interrogado sobre si dicha relación ya terminó o se habría sido en otro momento y hasta ahora salió a la luz.

¿James Rodríguez se ha pronunciado tras dicha polémica amorosa?

El futbolista no se ha pronunciado al respecto, al igual que las famosas argentinas implicadas, por lo que, sus fanáticos están a la expectativa sobre la veracidad de dicha información.

James Rodríguez habría provocado enemistad

Por ahora, James Rodríguez, quien ya terminó su ciclo con el León de México, está enfocando su energía con la Selección Colombia para lo que serán los próximos partidos de la Copa Mundo 2026 en los amistosos contra Nueva Zelanda el próximo 15 de noviembre y contra Australia el 18 de noviembre.

