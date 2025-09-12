J Balvin es confundido con un repartidor de comida tras curioso video de Valentina Ferrer
J Balvin se mostró en pijama hizo que lo confundieran con un repartidor de comida, así lo reveló Valentina Ferrer.
Valentina Ferrer y J Balvin se apoderaron de las tendencias recientemente tras un curioso episodio que compartieron en redes sociales, un momento que rápidamente despertó la atención del público y desató una ola de reacciones entre sus seguidores.
¿Cuál fue el curioso momento de Valentina Ferrer y J Balvin que se volvió viral?
El video ha generado miles de reproducciones y se llenó de comentarios y reacciones tras el curioso momento que compartió el cantante reguetonero y la modelo argentina.
En un reciente video compartido en la cuenta de TikTok de Valentina Ferrer se le ve a J Balvi y a la modelo en el pasillo de lo que parece ser un hotel y mientras caminan hacía la habitación con una bolsa de comida.
Valentina y J Balvin se mostraron con looks poco habituales, descalzos y en pijama, revelando que eran las 5 de la mañana mientras recibían en el lobby la comida que habían pedido por una aplicación.
La modelo compartió el momento con emojis de risa, mientras desataba una ola de comentarios entre sus seguidores con comentarios llenos de humor, en lo que se podía leer: “Amiga la comida debió ser buena para pedirla a esa hora”; “¿Hacían cosas de padres?” o “¿Y qué hacían a esa hora con hambre?”.
¿Por qué confundieron a J Balvin con un repartidor de comida?
La confusión nació a partir de los comentarios de los usuarios, pues varios aseguraron que, al ver el video por primera vez, pensaron que J Balvin era el repartidor que llevaba la comida en el hotel.
La apariencia relajada del artista; en pijama, descalzo y con una bolsa en la mano, hizo que algunos seguidores creyeran que se trataba de un trabajador de la aplicación, antes de notar que en realidad era el propio cantante acompañando a Valentina Ferrer en la madrugada.
“Te juro que pensé que era el del Uber eats”, fueron algunos de los comentarios que se repitieron entre los seguidores, lo que generó reacción inmediata de la modelo paisa quien respondió con emojis de risas.
Aunque no se revelaron más detalles ni el lugar donde se encontraban, lo único que sí contó la modelo fue: “Encontré un video de esta semana”, escribió Valentina.
