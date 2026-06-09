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Isabella Ladera respondió a quienes cuestionan las fechas de su embarazo: “¿ya nació su bebé?”

Isabella Ladera respondió a quienes cuestionan el tiempo de gestación de su embarazo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Isabella Ladera reaccionó a quienes aseguran que las fechas no cuadran de su embarazo
La contundente respuesta de Isabella Ladera sobre las fechas de su embarazo. (Foto: AFP y Freepik)

Isabella Ladera compartió un video en sus redes sociales en el que presumió su avanzado estado de embarazo y se mostró muy feliz y emocionada por la próxima llegada de su bebé.

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Sin embargo, más allá de mostrar que cada vez falta menos para conocer a su hijo, lo que realmente llamó la atención fueron algunas de las respuestas que la modelo venezolana dio a varios usuarios que comentaron el video.

¿Qué respondió Isabella Ladera sobre la fecha de nacimiento de su bebé?

Entre los cientos de comentarios que recibió la publicación, una seguidora escribió: “Se hace eterna esa llegada”, haciendo referencia a la espera por el nacimiento del bebé.

Ante el mensaje, Isabella Ladera decidió responder directamente y escribió: “Seguro es porque te creíste que las fechas no cuadraban”.

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La respuesta no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a generar reacciones entre otros usuarios.

Isabella Ladera reaccionó a quienes aseguran que las fechas no cuadran de su embarazo
La contundente respuesta de Isabella Ladera sobre las fechas de su embarazo. (Foto: AFP)

Otro comentario que también llamó la atención fue el de una usuaria que escribió: “Yo siento que el bebé ya nació, solo que está haciendo tiempo para que miren que las fechas cuadran”.

Y es que muchos de los usuarios también aseguran que el bebé de Isabella Ladera y Hugo García ya habría nacido, por detalles que dio a conocer la modelo y empresaria venezolana.

¿Cuándo nacerá el bebé de Isabella Ladera y Hugo García?

La modelo venezolana confirmó a principios de febrero que sería mamá por segunda vez, fruto de su relación con Hugo García. Desde entonces ha compartido varios detalles de esta nueva etapa a través de sus redes sociales.

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Durante los últimos meses, Isabella también ha hablado sobre algunos aspectos de su embarazo y ha confesado en distintas ocasiones que no ha sido un proceso sencillo.

Isabella Ladera reaccionó a quienes aseguran que las fechas no cuadran de su embarazo
La contundente respuesta de Isabella Ladera sobre las fechas de su embarazo. (Foto: AFP)

Aunque en redes sociales han circulado rumores sobre la posible fecha de nacimiento del bebé, la pareja no había entregado mayores detalles sobre el tema.

Sin embargo, hace algún tiempo Hugo García concedió una entrevista a un medio peruano en la que aseguró que el nacimiento del bebé está previsto para mediados de julio de 2026. En ese momento la pareja de Isabella Ladera no entregó más información relacionada con el parto ni con los planes para la llegada de su hijo.

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