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Isabella Ladera no se quedó callada tras ser comparada con una lavadora

La creadora de contenido respondió con humor luego de que un usuario la comparara con una lavadora por la ropa cómoda que utiliza en la etapa final de su embarazo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Isabella Ladera reaccionó tras comentario que la comparó con una lavadora por su embarazo
Isabella Ladera reaccionó tras comentario que la comparó con una lavadora por su embarazo (Foto Freepik) (Foto Ivan Apfel / AFP)

Isabella Ladera volvió a generar conversación en redes sociales luego de reaccionar a un comentario que recibió en TikTok sobre su embarazo.

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La influenciadora, quien ha compartido constantemente con sus seguidores el proceso de gestación y los cambios físicos que ha vivido en las últimas semanas, respondió con humor luego de que una usuaria la comparara con una lavadora debido a la ropa cómoda que estaba usando en uno de sus videos.

Isabella Ladera no se quedó callada tras ser comparada con una lavadora en TikTok
Isabella Ladera no se quedó callada tras ser comparada con una lavadora en TikTok (Foto freepik) (Foto Ivan Apfel / AFP)

¿Qué respondió Isabella Ladera tras ser comparada con una lavadora?

Todo ocurrió luego de que Isabella compartiera un video en TikTok donde aparecía posando y cantando frente a un espejo mientras utilizaba una bata amplia y cómoda.

La creadora de contenido ha contado recientemente que, debido al avanzado estado de su embarazo, ha comenzado a sentir más incomodidades físicas y cansancio, razón por la que ahora prefiere usar ropa mucho más cómoda.

Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención en el video fue el de una usuaria que aseguró que Isabella le recordaba a las lavadoras de su casa cuando su mamá les colocaba forros protectoress encima.

Lejos de molestarse, Isabella Ladera decidió tomarse la situación con humor y respondió directamente al comentario preguntando por qué le ponían forros a las lavadoras.

“por q le pondrías un forro a una lavadora? para pensar”, escribió

La reacción de la venezolana rápidamente se viralizó y muchos seguidores destacaron que manejó el comentario con tranquilidad y sentido del humor.

Isabella también respondió a comentarios donde la comparaban con las abuelas asegurando que ese siempre fue el plan.

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Aunque ni Isabella Ladera ni Hugo García han confirmado oficialmente la fecha exacta del nacimiento de su bebé, la influenciadora sí reveló que actualmente tiene 32 semanas de embarazo.

Por esa razón, muchos seguidores calculan que el nacimiento podría darse entre finales de junio y comienzos de julio.

En los últimos días, Isabella también ha hablado abiertamente sobre los malestares físicos que ha comenzado a experimentar a medida que avanza el embarazo.

A pesar de las incomodidades, la creadora de contenido aseguró sentirse feliz y agradecida de vivir esta etapa, destacando la emoción que siente al ver crecer y formarse una nueva vida dentro de ella.

Isabella Ladera respondió con humor tras insólita comparación en redes
Isabella Ladera respondió con humor tras insólita comparación en redes (Foto Ivan Apfel / AFP)
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