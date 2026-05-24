Hijo de Alejandro Estrada lanzó pullas contra Yuli Ruiz y su padre en La casa de los famosos

Una de las relaciones que más dio de qué hablar en esta temporada de La casa de los famosos Colombia fue la de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz.

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Aunque dentro de la competencia ambos protagonizaron tanto momentos de cercanía como de conflictos, ahora fue el propio hijo del actor quien sorprendió al hablar del tema frente a todos los participantes.

Durante la semana de las familias, Tommy, el único hijo de Alejandro Estrada, ingresó a la casa para acompañar a su padre en la recta final del reality y rápidamente llamó la atención por algunos comentarios sobre la relación del actor con Yuli Ruiz.

¿Qué dijo el hijo de Alejandro Estrada sobre Yuli Ruiz?

En medio de una dinámica organizada por El Jefe, los participantes debían responder preguntas junto a sus familiares para comprobar qué tanto se conocían.

Una de las preguntas buscaba descubrir quién era más sentimental entre padre e hijo. Tanto Alejandro como Tommy respondieron inmediatamente que el actor era la persona más sensible de los dos.

En ese momento, Tebi Bernal recordó entre risas cómo Alejandro lloró tras la eliminación de Yuli Ruiz del programa.

El comentario provocó carcajadas dentro de la casa, pero lo que más llamó la atención fue la reacción de Tommy.

Con tono sarcástico, el joven lanzó un “imagínese”, haciendo referencia al nivel de sentimentalismo de su padre por haber llorado tras la salida de la empresaria.

Sin embargo, Tommy fue más allá y confesó que cuando veía a Alejandro junto a Yuli dentro del reality, muchas veces lo único que hacía era negar con la cabeza mientras observaba el programa desde su casa.

Las palabras del hijo del actor rápidamente generaron reacciones entre los participantes y también en redes sociales.

Tommy, hijo de Alejandro Estrada, habló de Yuli Ruiz y su comentario no pasó desapercibido (Foto Canal RCN)

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¿Tommy ya habló con la expareja de su padre Yuli Ruiz?

Días atrás, durante otra conversación entre familiares y participantes, Mamá Dora quiso saber si Tommy ya había tenido contacto con Yuli Ruiz después de todo lo ocurrido en el reality.

La pregunta provocó nuevas risas dentro de la casa, incluyendo las de Alejandro Estrada y su hijo.

Aunque Tommy evitó responder directamente si había hablado con Yuli Ruiz, sí lanzó un comentario que no pasó desapercibido.

Entre risas, aseguró que prefería a Campanita antes que a la paisa, desatando aún más burlas y reacciones entre todos los presentes.