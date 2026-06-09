Hermana de difunto cantante colombiano relató la señal que recibió tras pedirle comunicación

Stefanía Agudelo sorprendió al revelar la señal que, según contó, recibió de su fallecido hermano Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, luego de pedirle que encontrara una forma de comunicarse con ella. Su testimonio despertó curiosidad entre los seguidores del cantante colombiano y generó diversas reacciones en redes sociales.

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¿Cuál fue la supuesta señal que recibió la hermana de B-King por parte de él?

Durante la tarde de este martes 9 de junio Stefanía Agudelo compartió por medio de sus redes sociales una inesperada publicación con la que reveló a sus seguidores una emotiva experiencia que había vivido y que relacionaba directamente con su difunto hermano fallecido, Bayron Sánchez B-King.

B-King se presentó en México junto a otros colombianos. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La joven influenciadora compartió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, una fotografía de una mariposa monarca disecada ubicada en un portarretrato que había recibido como obsequio por parte de una persona.

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Sin embargo, según comentó, para ella este no representaba un simple regalo, sino una emotiva señal de que su hermano B-King intentaba comunicarse con ella, pues explicó que desde que él falleció le pidió que se comunicara con ella siempre que pudiera por medio de mariposas, por lo que desde entonces cada vez que se topa con uno de estos animalitos cree firmemente en que es el difunto cantante comunicándose con ella.

“¿Creen en las señales? Una mariposa monarca disecada llegó a mí a través de alguien muy especial y solo sé lo que eso significa... mi hermano me la envió, le dije que por medio de mariposas se comunicara conmigo y lo hizo”.

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¿Cómo y cuándo falleció B-King?

B-king llegó a México para llevar a cabo una presentación en vivo, pero tras cumplir con su labor fue reportado como desaparecido el 16 de septiembre de 2025. Siete días después su cuerpo sin vida fue hallado a la orilla de una carretea en Cocotitlán, Estado de México en circunstancias bastante deplorables.

Tras el reconocimiento por parte de medicina legal su cuerpo sin vida fue entregado a su familia, quien lo traslado hacia Medellín para darle sepultura.