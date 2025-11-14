Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de Chanel reaccionó a reciente advertencia de Juliana Calderón: “estoy aquí”

La hermana de Chanel respondió con contundencia a las recientes advertencias de Juliana Calderón: esto dijo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hermana de Chanel rompe el silencio tras la advertencia de Juliana Calderón
Hermana de Chanel sorprende con su reacción a la advertencia de Juliana Calderón. (Foto Canal RCN).

La tensión entre Yina Calderón y la Bella Chanel traspasó la pantalla, ya que los constantes enfrentamientos entre ambas figuras dentro de La mansión de Luinny terminaron involucrando a sus familiares más cercanos. Juliana Calderón no dudó en lanzar una fuerte advertencia a la dominicana, lo que llevó a que la hermana de esta también interviniera.

¿Cuál fue la advertencia de Juliana Calderón a Chanel?

Luego de que Yina Calerón protagonizara un nuevo altercado dentro de La mansión de Luinny en donde, en medio de su euforia, destrozó parte de la cocina del lugar a raíz de un at4qu3 de Chanel, Juliana Calderón se pronunció por medio de sus redes sociales para lanzar una fuerte advertencia.

Juliana Calderón arremete contra Chanel.
Juliana Calderón arremete contra Chanel y la producción de "La mansión de Luinny". (Fotos Canal RCN)

Según comentó Calderón, quien para ese momento se encontraba de vacaciones en Puerto Rico, el hecho de que Yina hubiese sido, al parecer, acorralada por tres personas en el reality la hacia replantearse el ir hasta República Dominicana para defenderla.

“Estaba viendo el problema que mi hermana tuvo en la cocina donde más de dos personas se le están yendo. Bebés, yo quiero dejar claro que mi hermana no es ninguna manca, que, si Chanel la llega a golp3ar, me voy para República Dominicana a esperarla”, expresó Juliana Calderón en su publicación, quien, sin embargo, hasta el momento no ha tomado la decisión de viajar hacia este país.

¿Cómo reaccionó la hermana de Chanel a la advertencia de Juliana Calderón?

Tras las palabras de Juliana Calderón en contra de Chanel, varios internautas avisaron a la hermana de la dominicana para conocer su opinión.

¿Qué hizo Yina Calderón al descubrir la supuesta brujería que Chanel habría hecho en su contra?
Yina Calderón encaró a Chanel luego de descubrir una supuesta brujería en su contra. (Foto Canal RCN | Foto referencia Freepik).

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas por medio de esta misma red social, algunos seguidores le mencionaron lo dicho por Juliana y ella no tardó en responder con firmeza.

“Ella no tiene que esperar que Chanel salga… yo estoy aquí afuera”, escribió.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que Juliana Calderón realmente esté preparando sus maletas para dirigirse a la mansión de Luinny y cumplir con lo que dijo.

