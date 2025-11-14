Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermana de B-King abrió su corazón al hablar de él, a casi dos meses de su muerte: “lloro en soledad”

A casi dos meses de la partida de B-King, su hermana rompió el silencio y reveló el dolor que aún la acompaña en cada día sin él.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hermana de B-King confiesa que “llora en soledad” a casi dos meses de su partida
A casi dos meses de su muerte, hermana de B-King revela que aún “llora en soledad”. (Foto AFP: Jaime Saldarriaga).

Stefanía Agudelo, hermana de Bayron Sánchez, mejor conocido en la industria musical como B-King, reapareció por medio de sus redes sociales con un devastador mensaje sobre cómo ha vivido su luto tras la muerte del joven cantante en territorio mexicano.

Artículos relacionados

¿Cómo vive el duelo la hermana de B-King tras su muerte?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Stefanía Agudelo recibió un señalamiento bastante doloroso, al ser cuestionada por la forma en la que afronta el luto por su hermano.

Hermana de B-King conmovió al dedicarle palabras a su hermano fallecido
Hermana de B-King reaparece con sentido mensaje a casi dos meses de su partida. (Foto Canal RCN).

A raíz de esto, la joven influenciadora decidió responder desde el respeto y explicar lo que estaba viviendo tras la pérdida de B-King, quien fue as3s1n4d0 en territorio mexicano luego de su primera presentación en vivo en ese país.

Artículos relacionados

Según comentó Stefanía, la razón por la que se muestra bien ante las redes sociales tiene que ver con su manera de honrar a su hermano y de vivir el duelo de una forma diferente, en la que las ganas de seguir adelante son tan fuertes como el dolor por su pérdida.

“Un hermano duele en lo más profundo del corazón y es un dolor que voy a cargar por toda mi vida, pero yo decidí honrarlo desde el amor, desde el vivir, desde estar bien por mi mamá, de salir adelante, de buscarle el propósito a esto”.

La madre de B-King conmueve con mensaje de nostalgia por su hijo
La madre de B-King compartió un conmovedor video en memoria de su hijo. (Foto: Freepik)

Asimismo, Agudelo mencionó que, aunque pueda lucir relativamente bien en redes sociales, ha atravesado momentos en los que el dolor por la pérdida de su hermano se apodera de ella, al punto de llevarla al llanto en su privacidad.

Artículos relacionados

“Los que me conocen, mi familia, mis amigos cercanos, saben lo mucho que me ha dolido esto, saben lo mucho que lloro en soledad, pero soy una mujer fuerte y guerrera, y aquí estoy parada por él”.

¿Cuál es la promesa de Stefanía Agudelo tras la pérdida de su hermano B-King?

La joven influenciadora contó que una de las promesas que hizo después de su fallecimiento fue mantener vivo su legado y conservarlo presente en su día a día para que nunca sea olvidado.

“Voy a seguir hablando de él hasta que me canse, hasta que me muera, porque quiero que el legado de Bayron quede para toda la vida”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jenn Muriel sorprende con un mensaje que aviva rumores de nuevo romance Jenn Muriel

¿Jenn Muriel está saliendo con alguien? Su respuesta dejó a muchos inquietos

Jenn Muriel respondió si está saliendo con alguien, una aclaración que dejó a muchos con aún más dudas.

Valentino arremete contra La Toxi Costeña y cuestiona su comportamiento Altafulla

Valentino cuestiona las actitudes de ‘La Toxi Costeña’ y habló de un posible gusto por Altafulla

Valentino arremetió contra La Toxi Costeña, cuestionando algunas de sus actitudes frente a Altafulla y Karina García.

Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025. Andrea Valdiri

Andrea Valdiri se habría despachado nuevamente contra Yina Calderón, esto dijo

Andrea Valdiri fue captada en rede sociales refiriéndose a cierto tipo de personas que en redes sociales se sienten "poderosas".

Lo más superlike

Patricia Grisales causa revuelo en redes. Jorge Rausch

Patricia Grisales rompió el silencio sobre su relación con el chef Jorge Rausch: "Le tenía miedo"

Patricia Grisales sorprendió al contar lo que sentía por el chef Jorge Rausch antes de entrar a MasterChef Celebrity Colombia.

Karol G Karol G

Karol G se defendió de quienes la criticaron tras cantar con Marco Antonio Solís, ¿qué dijo?

Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad. Talento internacional

Florinda Meza anunció el estreno de 'Atrévete a Vivir', su propio documental

Melissa Gate con neurosis Melissa Gate

¿Qué es la neurosis, afección que tuvo Melissa Gate tras llegar a La casa de Alofoke?

Mansión, dinero Viral

¿De dónde salió el dinero para 'La mansión de Luinny'? El productor rompió el silencio