Hermana de B-King abrió su corazón al hablar de él, a casi dos meses de su muerte: “lloro en soledad”

Stefanía Agudelo, hermana de Bayron Sánchez, mejor conocido en la industria musical como B-King, reapareció por medio de sus redes sociales con un devastador mensaje sobre cómo ha vivido su luto tras la muerte del joven cantante en territorio mexicano.

¿Cómo vive el duelo la hermana de B-King tras su muerte?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Stefanía Agudelo recibió un señalamiento bastante doloroso, al ser cuestionada por la forma en la que afronta el luto por su hermano.

Hermana de B-King reaparece con sentido mensaje a casi dos meses de su partida. (Foto Canal RCN).

A raíz de esto, la joven influenciadora decidió responder desde el respeto y explicar lo que estaba viviendo tras la pérdida de B-King, quien fue as3s1n4d0 en territorio mexicano luego de su primera presentación en vivo en ese país.

Según comentó Stefanía, la razón por la que se muestra bien ante las redes sociales tiene que ver con su manera de honrar a su hermano y de vivir el duelo de una forma diferente, en la que las ganas de seguir adelante son tan fuertes como el dolor por su pérdida.

“Un hermano duele en lo más profundo del corazón y es un dolor que voy a cargar por toda mi vida, pero yo decidí honrarlo desde el amor, desde el vivir, desde estar bien por mi mamá, de salir adelante, de buscarle el propósito a esto”.

La madre de B-King compartió un conmovedor video en memoria de su hijo. (Foto: Freepik)

Asimismo, Agudelo mencionó que, aunque pueda lucir relativamente bien en redes sociales, ha atravesado momentos en los que el dolor por la pérdida de su hermano se apodera de ella, al punto de llevarla al llanto en su privacidad.

“Los que me conocen, mi familia, mis amigos cercanos, saben lo mucho que me ha dolido esto, saben lo mucho que lloro en soledad, pero soy una mujer fuerte y guerrera, y aquí estoy parada por él”.

¿Cuál es la promesa de Stefanía Agudelo tras la pérdida de su hermano B-King?

La joven influenciadora contó que una de las promesas que hizo después de su fallecimiento fue mantener vivo su legado y conservarlo presente en su día a día para que nunca sea olvidado.