Filtran chat de Yina Calderón tras polémica prueba que pondría en duda embarazo de Juliana Calderón

En las últimas horas, las hermanas Calderón se apoderaron de las tendencias en redes sociales luego de que Yina asegurara públicamente que su hermana menor, Juliana, estaba a la espera de su primer hijo. Sin embargo, esta afirmación fue puesta en duda por los internautas, quienes se percataron de un detalle en una de sus ecografías. En medio de la polémica, se filtró un chat en el que Yina Calderón se refería al tema.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón se pronunció tras las críticas por su embarazo: "tranquilos y facturando"

¿Por qué el embarazo de Juliana Calderón fue puesto en duda?

En una reciente publicación realizada por Claudia Calderón en la que enseñaba una ecografía que atribuía a su hermana Juliana, junto a un emotivo mensaje en el que expresó su emoción por esta etapa de su vida, muchos internautas se percataron de un detalle en el documento.

Sale a la luz prueba que pone en duda embarazo de Juliana Calderón (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

Y es que según se aprecia en dicha ecografía, el número de cedula allí expuesto en realidad pertenecía a Claudia Calderón y no a Juliana, poniendo en duda que la noticia de su embarazo fuera real, y que todo podría tratarse de una campaña para promocionar algún lanzamiento musical de Juan David Tejada, empresario con el que fue relacionada tras la noticia.

Artículos relacionados James Rodríguez Mamá de James Rodríguez rompió el silencio sobre polémica con su hijo: “A palabras necias…”

¿Qué dice el chat de Yina Calderón que se filtró tras ponerse en duda el embarazo de Juliana Calderón?

Luego de que este detalle se viralizara en redes sociales y de que Claudia Calderón se pronunciara sobre este detalle que ella misma expuso sin querer, se filtró en redes sociales un chat que pertenecería a Yina Calderón y en el que hablaría de este tema en específico.

Artículos relacionados Yina Calderón Hermana de Yina Calderón desmintió estar embarazada tras inesperado detalle

Según la creadora de contenido Loba Feroz, amiga cercana a las hermanas Calderón, una vez se enteró de esta polémica no dudó en comunicarse con Yina para preguntarle directamente si Juliana realmente estaba a la espera de su primer hijo o no.

Juliana Calderón se pronunció con contundente mensaje / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Treas obtener respuesta por parte de Yina, la influenciadora compartió una captura de pantalla de su chat en donde dejó en evidencia que todo era real, y que Juliana si estaba en gestación.