El gesto de la hermana de Karol G que indicaría si la artista sigue con Feid

Fanáticos percataron el gesto que tuvo la hermana de Karol G con Feid, manteniendo las esperanzas de que los artistas sigan juntos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Fanáticos reaccionan al like de Jessica Giraldo a Feid
Hermana de Karol G deja pista sobre la relación con Feid y la cantante. (AFP/ Dia Dipasupil)

Karol G y Feid han sido protagonistas de los titulares de los portales de entretenimiento, debido a que desde septiembre de este año ha surgido el rumor de que la pareja le habría puesto fin a su relación, sin embargo, ninguno de los dos ha salido a hablar públicamente sobre el tema.

¿Por qué nacieron los rumores sobre le fin de la relación de Karol g y Feid?

El mes en mención, las rede sociales se inundaron con noticias y publicaciones sobre la supuesta ruptura de Carolina y Salomón, pues los artistas no volvieron a verse juntos ni en público y tampoco en sus redes sociales.

Los cantantes paisas tenían acostumbrados a sus fanático s a compartir varios detallitos de su noviazgo, como comentarios, historias y demás, pero desde agosto, ninguno de los dos volvió a interactuar con la cuenta del otro.

Lo que más causa incertidumbre, es el silencio de los artistas, quienes quizá han podido dejar pistas sobre cómo está su relación en la actualidad, sin embargo, son indescifrables.

¿Karol G y Feid han insinuado que terminaron?

Desde que iniciaron las especulaciones, los fanáticos de Karol G y Feid han analizado todas las publicaciones e incluso las palabras de los artistas, por lo que han percatado posibles postas de cómo está su noviazgo, o si de lo contrario, ya no existe dicha relación

La pista de la hermana ed Karolm G sobre la relación con Feid
Pistas sobre la relación de Feid y Karol G. (AFP/ Romain Maurice -AFP/ Arturo Holmes)

En la primera semana de octubre, circuló un audio de Karol G hablando en un podcast sobre su canción ‘Verano rosa’, tema en el que participa Feid y allí, dice que esa canción es importante por lo que le hace sentir la persona con quien la canta, o sea, el Ferxxo.

Esto generó algo de esperanza en sus seguidores, quienes consideran que la artista habló como si en el presente siguiera con su novio.

Por su lado, Feid publicó en sus redes una foto que captó la atención de los fans, quienes percataron que él posó junto a una señal de tránsito que indica el número 13, digito favorito e Karol, dicho por ella misma, quien reveló que ‘verano rosa’ ocupa ese número en su álbum Tropicoqueta.

En los últimos días, los internautas se fijaron que Salomón hizo una publicación con cadenas de emojis y que, Carolina, también dejó en su último video de TikTok, una grase de su canción ‘Unica’, con los mismos emojis que Feid, lo que avivó rumores de separación y hasta de casamiento.

Jessica Giraldo sorprende con gesto hacia Feid. (AFP/ Mike Coppola )

¿Cuál fue el gesto de hermana de Karol G con Feid?

Jessica Giraldo, hermana y mánager de Karol G, causó revuelo entre los fanáticos de los artistas, tras darle un me gusta en una de las últimas publicaciones de Feid. Pues esto, para los fans, podría indicar que el cantante mantiene su buena relación con la familia de Carolina.

Así mismo, se puede considerar que, si está el like de Jessica en la publicación del Fercho, podría apuntar que los artistas no han terminado.

