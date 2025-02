El pasado viernes 14 de febrero, Día de San Valentín, Dani Duke dejó congelados a los famosos al ingresar a La casa de los famosos Colombia a visitar a su novio Mauricio Gómez, La Liendra. Y aunque la joven se mostró feliz de ver al influenciador, tras salir de la afamada casa sorprendió con un inesperado mensaje para sus seguidores.

Con una presencia imponente, Dani Duke ingresó a La casa de los famosos Colombia para sorprender a La Liendra con una tierna osita de felpa a la que bautizó con su nombre para que le hiciera compañía al joven durante su estadía en el reality.

Duke le dejó claro lo mucho que estaba orgullosa de él y le recordó el objetivo por el que ingresó a la competencia: que Colombia conociera su parte más humana y el tipo de hombre que en realidad era, más allá de las redes sociales.

Luego de ingresar a La casa de los famosos Colombia y ver a La Liendra, Dani Duke compartió un llamativo video en su cuenta de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores. En él, expresó su tristeza por haber visto a su novio solo unos segundos y, además, hizo una inesperada petición.

En tono de broma, Dani Duke preguntó a sus seguidores si la ayudarían a sacar a La Liendra del reality en caso de que se los pidiera, pues ya lo extrañaba demasiado.

"Yo les dije que se los iba a prestar un ratico, pero ya no. Lo quiero para mí, solo para mí. Me lo voy a llevar para mi casa. Mejor dicho, novio, hazte sacar. ¿Ustedes me ayudan a sacar a mi novio? Si yo les digo que me hace mucha falta y que lo necesito en la casa", dijo la creadora de contenido.