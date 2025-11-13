Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dani Duke reveló los extraños sucesos que La Liendra vivió tras salir de Armero

Dani Duke compartió detalles inéditos sobre la experiencia paranormal que vivió La Liendra en Armero en su más reciente documental.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Dani Duke reveló lo que vivió La Liendra luego de su aterradora experiencia en Armero
Los extraños hechos que persiguieron a La Liendra tras su visita a Armero, según Dani Duke. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora Dani Duke compartió con sus cientos de seguidores nuevos detalles sobre la experiencia paranormal de La Liendra durante su visita a Armero, pero lo que más llamó la atención es que los sucesos extraños continuaron incluso después de que el joven creador de contenido abandonara el lugar.

¿Qué vivió La Liendra al visitar Armero, Colombia?

Por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Dani Duke reveló nuevos detalles sobre los sucesos paranormales que su novio, La Liendra, vivió durante la grabación de su más reciente documental realizado en el interior de Armero, un municipio colombiano ubicado en el departamento del Tolima en el que ocurrió uno de los desastres naturales más impactantes en la historia del país tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo La Liendra sobre por qué no ha podido dormir. Foto | Canal RCN.

A raíz de esta tragedia muchos habitantes del lugar perdieron la vida, por lo que en la actualidad la ciudad en ruina se ha convertido en un lugar al que las personas suelen ir por curiosidad.

En el caso de La Liendra, el creador de contenido decidió realizar un nuevo documental enfocado en este lugar y su historia, pero su visita estuvo marcada por diversos sucesos paranormales.

¿Qué dijo Dani Duke sobre los sucesos paranormales que vivió La Liendra tras salir de Armero?

En el video compartido por Dani Duke, la influenciadora expresó que, aunque La Liendra experimentó momentos de tensión durante su visita a Armero, los sucesos paranormales continuaron incluso después de abandonar el lugar.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Liendra preocupó a sus seguidores al revelar que lleva 24 horas sin dormir. Foto | Canal RCN.

Dani Duke mencionó que La Liendra le comentó que, mientras editaba el material, se percató de una situación que no había notado durante la visita, sino hasta verla reflejada en el video. Sin embargo, la creadora de contenido no reveló mayores detalles de lo sucedido y, por el contrario, manifestó su deseo de que todos vieran lo que él le mostró para que sacaran sus propias conclusiones.

“Resulta que me dice: novia, no sabes las cosas tan miedosas que nos han pasado editando el documental. Necesito que ustedes le metan presión, es lo más miedoso del planeta”.

