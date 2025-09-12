Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dani Duke preocupa al revelar el procedimiento médico que le tienen que hacer con urgencia

Dani Duke encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que deberá someterse a un procedimiento médico.

Juan David Velásquez
Dani Duke reveló el procedimiento que le harán
Dani Duke contó lo que tienen que hacerle. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Daniela Duque, mejor conocida como Dani Duke en el mundo de las redes sociales, preocupó a sus seguidores en la jornada del 9 de diciembre tras revelar el procedimiento que le harán.

La influenciadora antioqueña es abierta en sus redes sociales a hablar de su vida personal, y por eso, decidió contarles a sus seguidores que tendrán que pasar por el quirófano.

Dani Duke apareció temprano en sus redes sociales tras el puente de Velitas para contarle a sus seguidores que había tenido que sacar una cita odontológica a primera hora de este 9 de diciembre.

Aunque parecía una cita de rutina para ver el estado de su salud dental y demás, una molestia que al parecer tenía la influenciadora hizo que la odontóloga le hiciera una revisión más profunda.

Dani Duke
Dani Duke tendrá que retirarse las cordales. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La creadora de contenido les contó a sus seguidores lo que tendrían que hacerle luego de hacerse exámenes.

Duke contó que, tras varios días de malestar, finalmente decidió hacerse exámenes que confirmaron la necesidad de intervenirla cuanto antes.

Según reveló en sus historias de Instagram, le hicieron una radiografía a sus dientes y mandíbula, fue allí que se dieron cuenta que sus muelas cordales estaban afectándola y debían retirarlas cuanto antes.

Tengo que quitarme las cordales de arriba.

¿Qué riesgos pueden haber por no retirarse las cordales a tiempo?

Las cordales suelen recomendarse para extracción porque, al aparecer en una etapa tardía de la vida, muchas veces no tienen suficiente espacio para salir correctamente.

Esto provoca que queden inclinadas, retenidas o semienterradas, lo que aumenta el riesgo de dolor, infecciones, inflamación de las encías y daño en los dientes vecinos. Además, por estar ubicadas tan atrás, es difícil limpiarlas bien, lo que las hace más propensas a acumular placa y generar caries.

Retirarlas a tiempo también es una medida preventiva: evita complicaciones mayores a futuro, como quistes, enfermedad periodontal o emergencias por infecciones fuertes.

En general, extraerlas cuando el odontólogo lo indica permite mantener una mejor salud oral y reduce problemas que suelen aparecer cuando las cordales permanecen sin suficiente espacio o salen de forma incorrecta.

