La influenciadora Dani Duke se ha apoderado de las tendencias digitales luego que su pareja, el influenciador La Liendra revelara en un video ella se iba para un reality internacional.

La Liendra compartió un video en sus historias de Instagram en donde se mostraba acompañando a su novia Dani Duke al aeropuerto.

En el audiovisual el influenciador expresaba su tristeza porque su novia se iba a ir por un largo tiempo, revelando que se iba supuestamente para La casa de los famosos México.

La Liendra expresaba su molestia porque él no estaba de acuerdo con su decisión de irse a participar en un reality, pero no tenía otra opción de apoyarla.

Dani Duke en el video asegura que sí se va para este reality y hasta le pide a sus seguidores y a los de su pareja que por favor la apoyen y no la dejen salir rápido de la competencia.

Por favor me apoyan cuando esté en placa y perdón si me equivoco, soy ser humano.

Sin embargo, cuando todo parecía verdad, La Liendra revela que todo era una broma y que su pareja por el momento no se va a participar en ningún reality, ya que el motivo de viaje era un con sus amigos.

A mí no me vayan a nominar por mentirles, porque no, obviamente no. Mi novia se va para un viaje de amigos, se me va 10 días.