Carla Giraldo reveló algunos detalles de su relación con Roberto Asís

Carla Giraldo sorprendió al hablar de su noviazgo con Roberto Asís, revelando cómo inició su historia y cómo viven su relación actualmente.

Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia 2025.
Carla Giraldo presumió encantadoras fotos de sus vacaciones. Foto | Canal RCN.

C

Carla Giraldo actualmente goza de gran popularidad y aprovechó un espacio de entrevista reciente para sacar de dudas a sus seguidores sobre un tema que ha causado gran interés, su relación sentimental con Roberto Asís.

La artista conocida por su carácter directo y espontáneo decidió compartir aspectos privados de su vida sentimental que hasta ahora mantenía en reserva.

¿Cómo empezó la historia de amor entre Carla Giraldo y Roberto Asís?

La relación comenzó hace mucho tiempo, incluso mucho antes de las primeras imágenes que se compartieron en redes sociales, la actriz y presentadora confesó que todo comenzó de manera inesperada y que coincidieron en un evento por primera vez.

Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia 2025.
Carla Giraldo presumió fotografías de su más reciente viaje. Foto | Canal RCN.

Lo que parecía un encuentro casual terminó siendo el inicio de una relación que según ella misma cuenta, está llena de complicidad y naturalidad, desde entonces su conexión fue creciendo paso a paso y contrario a lo que muchos podrían pensar, no fue un romance que surgió de inmediato.

Carla reveló que su primer beso tardó varias salidas en llegar, pero cuando ocurrió fue algo definitivo para ambos, pues asegura que quedó completamente cautivada y desde le primer momento sintió que él tenía algo especial.

¿Cómo es la vida en pareja de Carla Giraldo?

Aunque se ha sentido feliz con el rumbo que ha tomado su noviazgo, confiesa que también han sabido respetar los espacios de cada uno, pues Roberto tiene su propio lugar y ella vive con sus hijos, fruto de la relación anterior.

 

Una dinámica que le ha permitido mantener la independencia sin dejar de estar unidos, sin embargo, para Carla lo más valioso ha sido sentir que pueden conocerse desde cero, sin apariencias ni prejuicios, de hecho, resalta que le sorprendió encontrar a alguien tan genuino en esta época.

Pues como muchas personas expresan “la calle está difícil” y coincidir con personas desinteresadas por la fama, con autenticidad y palabra no es fácil, y es precisamente la base para que ambos se sientan tan cómodos y felices.

Los viajes, las salidas y los planes sencillos también se han convertido en parte de la rutina que disfrutan como pareja, con escapadas a lugares exóticos y cenas tranquilas, asegurando que es la compañía lo que les deja disfrutar tan bien el presente.

¿Hay planes de boda entre Carla y Roberto en el futuro cercano?

Carla fue muy contundente al decir que no hay ni anillo ni conversaciones sobre matrimonio por ahora, de hecho, la pareja prefiere dejar que todo fluya sin presiones ni expectativas.

Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia 2025.
Carla Giraldo compartió encantadoras fotos junto a su novio. Foto | Canal RCN.

Para ellos lo esencial es vivir del día a día y compartir experiencias que fortalecen el vínculo que han construido entre ambos, con esta confesión Carla deja ver un lado que ha mantenido en reserva por mucho tiempo y que ahora le ha ayudado a encontrar un equilibrio entre su rol como madre, su faceta profesional y su vida sentimental.

