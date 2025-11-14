Así luce Aida Victoria Merlano a 4 meses del postparto: sus seguidores quedaron en shock

Aida Victoria Merlano constantemente está dando de qué hablar en redes sociales por sus publicaciones y en la jornada del 14 de noviembre volvió a hacerlo tras mostrar cómo luce tras casi cuatro meses de haber dado a luz.

¿Cómo luce Aida Victoria Merlano tras cuatro meses de haber dado a luz?

La creadora de contenido volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales tras compartir unas imágenes en las que mostró, sin filtros, cómo ha cambiado su cuerpo a cuatro meses de convertirse en mamá.

Aida Victoria Merlano le dio la bienvenida a este mundo a su hijo Emiliano el pasado 29 de julio de 2025, fruto de su relación con Juan David Tejada.

Aunque la influenciadora ya no está con el empresario, se ha mostrado enfocada en sí misma y en recuperar su figura en tiempo récord, así lo demostró en una reciente publicación en su cuenta de Instagram.

Así luce Aida Victoria Merlano a cuatro meses de haber tenido a su hijo Emiliano

Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores con un carrusel de fotografías en los que lució una camiseta de color negro, una prenda inferior y unos lentes.

La influenciadora posó en diferentes espacios de su casa en donde mostró una silueta estilizada y su abdomen completamente plano y ya empezándose a marcar.

En las imágenes la creadora de contenido presumió de su tonificada figura y también de su gran talento para posar ante la cámara en donde demostró que a sus cuatro meses luce mejor que nunca.

¿Qué reacciones ha dejado la figura de Aida Victoria Merlano a 4 meses de haber dado a luz?

Como era de esperarse, las imágenes de Aida desataron una ola de reacciones en cuestión de minutos. Mientras muchos seguidores la aplaudieron por mostrarse sin filtros y hablar con honestidad sobre su proceso.

Con comentarios como “Wow, cómo puedes estar así, “Eres un ejemplo para las mamás primerizas”, asimismo, otros se sorprendieron por lo rápido que ha recuperado su figura y por eso, aprovecharon para pedirle su secreto.

La publicación terminó convirtiéndose en tendencia y abrió un nuevo debate sobre las expectativas que existen alrededor del cuerpo postparto en redes sociales.