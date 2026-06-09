Andrea Serna confesó que fue diagnosticada con cáncer: “sí, tuve cáncer”

Andrea Serna sorprendió a sus seguidores al revelar por primera vez un episodio muy personal de su vida: hace varios años fue diagnosticada con cáncer.

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La reconocida presentadora decidió compartir públicamente esta experiencia, explicando que durante mucho tiempo evitó hablar del tema de manera directa..

Su confesión rápidamente generó cientos de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes desconocían que había atravesado esta situación de salud.

Andrea Serna reveló que fue diagnosticada con cáncer (Foto Freepik)

¿Qué tipo de cáncer tuvo Andrea Serna?

Durante su relato, Andrea Serna contó que fue diagnosticada con cáncer de tiroides, motivo por el cual actualmente ya no tiene esta glándula.

La presentadora explicó que, durante años, evitó utilizar la palabra “cáncer” y prefería referirse a su diagnóstico con el término médico “neoplasia papilar de tiroides”.

Según confesó, no lo hacía para ocultar la enfermedad, sino porque sentía que, desde una perspectiva energética, usar el nombre técnico le restaba fuerza al diagnóstico.

Con esta revelación también aclaró una duda frecuente entre sus seguidores sobre la ausencia de su tiroides.

Andrea Serna sorprendió al revelar que padeció cáncer de tiroides (Foto Freepik)

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¿Hace cuánto fue diagnosticada con cáncer Andrea Serna?

La presentadora explicó que todo comenzó hace aproximadamente 13 años, incluso antes de quedar embarazada de su hija.

En esa época empezó a presentar fuertes dolores en el cuello que limitaban sus movimientos, por lo que acudió a urgencias para conocer la causa de esas molestias.

Tras realizarle una resonancia, un ortopedista le indicó que el dolor podía estar relacionado con la forma de su columna, que era muy recta en esa zona. Sin embargo, durante ese estudio también encontraron de manera accidental unos nódulos en la tiroides y le recomendaron consultar con un especialista.

Posteriormente fue valorada por un cirujano, quien determinó que los nódulos no debían retirarse en ese momento debido a sus características, pero sí debían mantenerse bajo vigilancia mediante controles y ecografías periódicas.

Un año después del nacimiento de su hija, una nueva ecografía mostró una anomalía que llevó a practicarle una biopsia. Tras una segunda evaluación, los especialistas confirmaron el diagnóstico de neoplasia papilar de tiroides, es decir, cáncer.

La presentadora fue sometida a una cirugía en la que le retiraron la tiroides, procedimiento que, según contó, ocurrió hace aproximadamente diez años.

Para finalizar, Andrea Serna aprovechó su testimonio para enviar un mensaje de prevención, recordando la importancia de realizarse chequeos periódicos, pues, según expresó, acudir a revisiones médicas no es exagerar.

La presentadora también manifestó su deseo de que compartir su experiencia pueda servir de apoyo y brindar un poco de alivio a quienes hoy están atravesando una situación similar.